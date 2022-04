Prima di conoscere Giulia Stabile, si narra che Sangiovanni fosse innamorato di una ragazza. E che quest’ultima fu il suo primo amore.

La vera “Lady” di Sangiovanni è ad oggi Giulia Stabile, ma chi ci fu nel suo cuore prima della ballerina? Il giovane cantautore di origini vicentine, ora avvezzo a presiedere nella storica trasmissione de “Le Iene“, avrebbe trascorso gli anni del suo primo amore con una ragazza altrettanto cara alla sua terra d’origine. Soltanto adesso, però, il nome è stato finalmente svelato.

Giulia continua a frequentare il talent di “Amici – Di Maria De Filippi“. Dopo la vittoria nella scuola di Canale 5, il suo ruolo di appassionata ballerina all’interno del programma risuona, di giorno in giorno, sempre di più. Nel Mentre, Sangiovanni, sembrerebbe essersi affacciato verso un nuovo percorso. Un nuovo stile, che verte in un immaginifico contatto con la natura, un nuovo taglio di capelli e ancora una nuova esperienza televisiva. Che sia, allora, giunto il momento di volgere un breve sguardo al suo, non troppo distante, passato?

Giulia Stabile, prima di lei un’altra nel cuore di Sangiovanni: quando e perché è finita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “La perfezione” Soleil Sorge, che forme strepitose: la sua bellezza approda in prima serata – VIDEO

L’indagine attuale verte su una ragazza di nome Margherita. Con la quale l’artista avrebbe condiviso l’esperienza romantica del suo primo bacio. E che sembrerebbe aver per lui rappresentato, all’epoca, il suo grande amore. Ancor prima di incontrare la sua bellissima Giulia nella comune sfida indetta dalla trasmissione Mediaset.

Perché è finita tra i due? Secondo alcuni racconti, di persone molto vicine alla realtà quotidiana del cantautore e che avrebbero conosciuto di persona Margherita, pare che anche la bellezza di questa ragazza fosse altrettanto sotto gli occhi di tutti.

Ma che, sfortunatamente, proprio a causa dell’avviarsi di nuove esperienze nella vita di entrambi, soprattutto la lontananza, quest’ultime prerogative avrebbero notevolmente favorito a sciupare il loro crescente feeling.

Quando? Sembra che Sangiovanni non abbia incontrato per la prima volta Giulia in quel momento esatto della sua vita. Ma che le due storie d’amore si siano succedute a distanza di tempo una dall’altra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Deddy, l’annuncio: “Non mi fa dormire”. Per la prima volta non sarà solo

Infine, anche secondo il parere della mamma dell’artista canoro, “evidentemente la distanza e l’impossibilità di vedersi spesso” avrebbero inevitabilmente finito con il logorare gradualmente il loro rapporto.