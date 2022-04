E’ sempre il momento giusto per vincere. E’ questa la formula “Gratta E Vinci” della nuova proposta appena inaugurata in tutte le ricevitorie. Tutte le modalità.

Avete sempre assistito a grandi vittorie da lontano, senza poterne beneficiare in prima persona? La nuova promessa dei Gratta e Vinci si affaccia oggi, in tutti i rivenditori della penisola, per offrire una soluzione di gran lunga più accessibile ai loro appassionati.

La caratteristica innovativa del nuovo modo di tentare la fortuna sarebbe quella di una maggiore possibilità di vincita. Il già celebre tagliando, che tra poco prenderemo in esame più dettagliatamente studiando le più utili modalità per raggiungere senza sforzo il desiderato obiettivo, presenta ai consumatori un montepremi alquanto cospicuo. Il quale potrebbe anche superare i ben 2 milione di euro messi a disposizione dalla società di Gratta e Vinci.

Gratta e la vincita è assicurata, 2 milioni di euro: la nuova offerta in tutti i tabaccai

L’estremamente fortuita scommessa è stata presentata sui tavoli decisionali con immenso successo, e per tal ragione al più presto inserita nelle vendite quotidiane delle attività di ricevitoria. Ci si riferisce, in questo caso, all’inattesa messa in commercio della “Sfinge D’Oro“.

Il Gratta e Vinci designato ha tre possibilità di gioco al suo interno. Il consumatore potrà, dunque, cimentarsi in un trio di differenti attività ludiche che sarebbero in grado di aumentare ancor di più la possibilità di vittoria. Procediamo ad analizzare più nel dettaglio.

La prima sfida è articolata da una serie di simboli raffiguranti una sfinge, nonché simbolo dello stesso tagliando. Il giocatore dovrà scoprire cosa nascondono questi primi cinque simboli. E, qualora dovesse trovarsi di fronte a due simboli identici, allora vorrà dire che avrà vinto la somma di riferimento indicata dalla dicitura “premio”. Nel caso in cui, invece, dovesse trovare un tris di simboli, il “premio” sarà destinato a raddoppiare.

La seconda sfida vede come sue protagonisti cinque numeri per il jackpot centrale dell’intero Gratta e Vinci, nascosti da cinque croci egizie. Questi numeri dovranno essere ritrovati dal giocatore nella lunga serie di piramidi presenti sul tagliando. Qui, inoltre, non vi è alcun limite. Ma, piuttosto, la possibilità di accaparrarsi più di un premio univoco.

Infine, nella terza e ultima sfida vi saranno quattro icone differenti. Lo scopo è quello di scovarne due identiche. La vincita verrà accostata alla somma nascosta dalle stesse icone. Fino a questo momento, il totale di acquirenti della “Sfinge D’Oro” avrebbero testimoniato a suo favore. Delle mai così elevate possibilità di riuscire nella “fortuita impresa”.