Dopo mesi di gelo tra Harry, Meghan e la Royal Family arriva la resa dei conti. I duchi di Sussex sono volati a Londra: accade l’inaspettato.

Dalla Megxit del 2020, Harry, Meghan e i membri della Royal Family non si sono più trovati nella stessa stanza. Se il Duca di Sussex era ritornato a Londra in rare occasioni, tra cui i funerali del Principe Filippo e l’inaugurazione della statua di Lady Diana, Meghan è rimasta da due anni in California. Qui vive al fianco del marito in una splendida dimora situata a Montecito, quartiere di punta scelto da molti vip, insieme ai loro figli Archie e Lilibet Diana.

Tra le loro aspre critiche alla famiglia reale inglese e l’irritazione da parte dei Royal britannici per i loro costanti colpi di scena, dopo mesi di gelo arriva un faccia a faccia.

I Duchi di Sussex hanno fatto visita alla Sovrana nell’ambito del loro viaggio in Olanda in occasione degli Invictus Games, manifestazione sportiva ideata nel 2014 proprio da Harry e dedicata ai veterani di guerra con disabilità.

Quest’anno programmata dal 16 al 22 aprile, prima di mettere piede su terra olandese, i Duchi ribattezzati “ribelli” hanno fatto tappa al Castello di Windsor.

Harry e Meghan faccia a faccia con la Royal Family: clamoroso retroscena

Harry e la moglie secondo i tabloid inglesi hanno avuto un incontro segreto con la Royal Family nello stupore totale. Dopo la loro assenza alla commemorazione in ricordo del Principe Filippo, mancato il 9 aprile 2021, non era prevedibile una simile mossa.

Un passo inaspettato, il cui peso non è indifferente. Si tratta della prima volta che entrambi ritornano in Gran Bretagna dopo il loro addio a Palazzo e agli obblighi di corte. Prima di spostarsi in Olanda, non si ha la certezza se abbiamo portato con loro i figli, si sono recati presso il Castello di Windsor dove sono stati accolti dalla Regina Elisabetta e dal Principe Carlo.

Ad avvistarli sono stati alcuni visitatori del Castello: rimasti stupefatti dalla visione si sono lasciati andare a calorosi saluti. Malgrado siano stati pizzicati, non è emerso l’esito dell’incontro segreto, che secondo voci di corridoio era atteso da tempo da Sua Maestà, un tempo molto legata al nipote.

Dopo questo momento carico di emozioni, la coppia si sposterà in Olanda per seguire gli Invictus Games. Pare che sul posto saranno presenti le telecamere di Netflix per realizzare le riprese del documentario dedicato alla manifestazione, previsto da un contratto da sei zeri tra il Duca e il colosso di streaming.