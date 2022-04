Letizia di Spagna ha sorpreso tutti con una decisione clamorosa: la moglie del re Felipe si mostra in una versione inaspettata.

Portamento regale e fascino intramontabile. Prossima ai 50 anni, Letizia di Spagna è un’icona indiscussa di stile, conosciuta in tutto il mondo per i suoi look sempre impeccabili in cui unisce eleganza e glamour.

Alta 1.70, in ogni occasione catalizza l’attenzione, tanto da essere considerata una delle reali più chic d’Europa. Al pari di Kate Middleton, Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo, i suoi outfit sono una fonte d’ispirazione a livello globale.

Ex giornalista, la Ortiz, nata a Oviedo nel settembre 1972, è sposata dal 2004 con il Re Felipe al fianco del quale vive nell’imponente edificio Zarzuela, dotato di ben 3000 stanze per un totale di 135.000 metri quadri di ampiezza, situato a nord di Madrid.

Entrata nella dinastia spagnola dei Borbone, è salita sul trono diventando Regina consorte nel 2014 a seguito dell’abdicazione di Juan Carlos I, in conseguenza a pesanti scandali, vedendo incoronare il figlio Felipe.

Genitori di Leonor e Sofia, i due formano una splendida coppia: molto affiatati viaggiano spesso insieme per il mondo, per presenziare a innumerevoli eventi ufficiali.

Di recente la Regina consorte ha condotto tuttavia un viaggio da sola: partita alla volta dell’Inghilterra in occasione di una visita a una mostra ha stupito tutti. Non solo per la dolce intesa mostrata con il Principe Carlo, che l’ha accolta con un bacio a mano da vero gentiluomo, ma anche per una scelta di stile.

Letizia di Spagna si sbarazza di un pesante obbligo: impeccabile anche così

Dopo aver partecipato alla commemorazione in occasione della ricorrenza del decesso del Principe Filippo, Letizia di Spagna è ritornata nel Regno Unito per una visita presso il Castello di Auckland.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Con te lì farà ancora più caldo” Veronica Ferraro mai vista così: dopo due anni dà il meglio di sé – FOTO

In questa occasione ha stupito tutti facendo una scelta di stile inaspettata. Se già in passato aveva dettato tendenza mostrando la ricrescita grigia, questa volta stupisce ancora di più.

La capigliatura sfoggiata, una mezza coda molto raffinata, ha messo in risalto la chioma da mesi non toccata da tinte, ormai tempestata di fili bianchi e grigi, risultando comunque dal fascino intramontabile. Indosso un abito rosso scuro firmato da Carolina Herrera, ha lasciato il segno anche questa volta, come dimostra la reazione di Carlo alla sua vista.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Mercedesz Henger come un diamante raro, senza reggiseno alla première è illegale. Gli occhi cadono proprio lì – FOTO

Il reale non ha infatti resisti riservandole un’accoglienza calorosa che non è passata inosservata. La Ortiz ha così dimostrato come si possa essere irresistibili anche senza la tinta, mostrandosi da mesi fiera del suo look sempre più sale e pepe.