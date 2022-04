Maneskin nella bufera, Giorgia Soleri l’ha fatta grossa stavolta: comportamento inaccettabile, fan in rivolta

La fidanzata di Damiano sembra aver incrementato le sue collaborazioni lavorative ma si tratta di un progetto originale o già promosso sul web?

Al suono di “Sharing is caring” la bellissima modella e fidanzata di Damiano Davide sta perseguendo ormai da diversi mesi ormai la sua campagna sociale per cercare di far conoscere la malattia che la coinvolge ormai da anni. Giorgia Soleri è infatti venuta allo scoperto dichiarando di soffrire di vulvodinia ed endometriosi che in Italia non sono al momento ancora riconosciute come malattie invalidanti.

La ragazza sui social sta però portando avanti una campagna molto intensa per mettere in luce gli effetti devastanti che queste due patologie hanno su fisico e psiche umana. Aspetto per cui recentemente è anche stata candidata ai Diversity Media Award.

Tutto molto meritevole ci verrebbe da pensare, peccato però che Giorgia negli ultimi giorni abbia scatenato le ire di moltissimi fan che la seguono con dedizione per una scelta errata fatta proprio sul tema della prevenzione sanitaria. Vediamo in cosa si è cacciata.

Giorgia Soleri nel polverone, beccata in flagrante

Non solo bella e intelligente ma anche una scrittrice con la passione per la poesia, tanto che in questi ultimi mesi avrebbe addirittura annunciato che sarebbe in procinto di pubblicare un saggio di poesie tutto suo.

Che c’è di male, vi starete chiedendo? Dalle ultime indagini portate avanti dal magazine MOW, Giorgia pare abbia in ballo questo nuovo progetto editoriale che però è già presente sui social, Instagram e Facebook da diversi anni, dal 2018 almeno.

La pagina “La signorina nessuno” esiste attiva su Ig da tempo e si possono vedere foto in bianco e nero di lei associati a versi poetici. La stessa di Fb invece è stata oscurata.

In molti si stanno chiedendo quindi se la popolarità ottenuta con il fidanzamento assieme a Damiano e la loro uscita pubblica, nonché la grande partecipazione sociale rivolta alla causa della ricerca medica, siano stati solo un mezzo per poter emergere anche come scrittrice di successo.

Molti non sono d’accordo di questa sua scelta, chissà se ci saranno novità sul tema e cosa deciderà di fare Giorgia anche in seguito dei sempre maggiori commenti negativi dei fan sui social a riguardo.