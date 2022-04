Primark e altri celebri negozi: l’apertura che non ti aspetti in questi giorni tra i più importanti dell’anno. I dettagli

Tra i marchi più amati e conosciuti del mondo, è impossibile non prendere in considerazione Primark. L’azienda irlandese ha aperto diversi punti vendita in giro per il pianeta ed è diventata la scelta preferita per gli amanti della moda a basso costo. Anche in Italia ci sono davvero diversi negozi Primark.

Nei prossimi giorni, gli italiani si preparano a vivere le festività pasquali. La maggior parte dei cittadini, tra Pasqua e Pasquetta, non andrà a lavoro. Tempo quindi per fare una gita, per fare una passeggiata o per andare in giro per fare shopping. Vediamo nel dettaglio il calendario delle aperture di Primark, ma anche di altri marchi noti.

Primark e altri negozi: le aperture nei giorni più importanti

In linea di massima fare shopping a Pasqua è decisamente complicato: anche le grandi catene abbasseranno la saracinesca. Ikea, ad esempio, resterà chiuso in tutta Italia nella giornata del 17 aprile. A Pasquetta, invece, è alta la probabilità di trovare i punti vendita aperti: è sempre meglio controllare con qualsiasi mezzo per non rischiare una beffa. La situazione potrebbe comunque cambiare da città in città, ma anche nella stessa città. Decathlon, ad esempio, sarà chiuso a Pasqua praticamente in tutta Italia. A Milano, nella giornata di Pasquetta, Decathlon di Milano Portello e quello di Milano Cairoli saranno aperti, mentre quello di Baranzate, di Cinisello Balsamo, di Rozzano e di Segrate saranno chiusi. La sensazione è che questa cosa si verificherà in tutta Italia: il calendario delle feste è sempre complesso.

Per quanto concerne l’amatissimo Primark, la situazione è simile agli altri negozi: chiuso a Pasqua, aperto a Pasquetta. Mediaworld, invece, presenta una situazione simile a quella di Decathlon: osservando ancora una volta a ciò che accade a Milano, nel capoluogo lombardo ci sono alcuni negozi che resteranno chiusi sia il 17 che il 18 aprile mentre altri che apriranno a Pasquetta. I punti vendita alimentari come Esselunga e Lidl dovrebbero restare tutti chiusi a Pasqua e dovrebbero riaprire tutti nel giorno di Pasquetta. Ancora una volta, il condizionale è d’obbligo.