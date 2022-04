“Indiana apache”, Rossella Fiamingo spacco estremo: la gonna si apre proprio lì e svela un sogno proibito – FOTO

La bella schermitrice italiana si trova nella sua Sicilia dove continua a posare come modella per importanti brand di moda.

Ha 31 anni ma nella sua vita ha già ottenuto innumerevoli vittorie come professionista nel suo sport di competizione atletica, ovvero la spada.

Rossella Fiamingo è stata infatti medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro e vincitrice per due volte consecutive delle medaglie d’oro nella spada individuale ai mondiali di scherma di Kazan 2014 e di Mosca 2015.

Oggi continua la sua attività come atleta anche se si sta concedendo maggiori svaghi tra cui quello di posare come modella per moltissimi brand di moda che la vogliono come loro volto icona per campagne promozionali. L’ultimo shooting lo ha svolto proprio nella sua Sicilia dove è tornata per festeggiare la Pasqua con la famiglia, ve lo siete persi?

Rossella Fiamingo come una piccola indiana, che seduzione ai massimi livelli!

