Una ragazza di 16 anni è morta sul colpo in seguito ad un incidente in moto verificatosi ad un incrocio di Salgareda, in provincia di Treviso. Sul posto i soccorsi e la Polizia Stradale.

Un’altra giovane vita spezzata in un incidente stradale. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Salgareda (Treviso), dove una ragazza di soli 16 anni è morta dopo essersi scontrata a bordo della sua moto contro una vettura all’altezza di un incrocio.

A nulla è valso il tempestivo intervento dei soccorsi che, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso dell’adolescente. La Polizia Stradale ora sta indagando per chiarire nel dettaglio le cause dello scontro costato la vita alla 16enne.

Salgareda, drammatico incidente in moto lungo via Arzeri: Samantha muore a soli 16 anni

Si chiamava Samantha Renon, la ragazza di soli 16 anni morta ieri pomeriggio, giovedì 14 aprile, in un incidente avvenuto a Salgareda, piccolo centro in provincia di Treviso.

L’adolescente, residente a Cessalto, riporta la stampa locale e la redazione de Il Messaggero, stava percorrendo alla guida della sua Husqvarna 125 via Arzeri. Improvvisamente la due ruote, all’altezza dell’incrocio con via Redenta, si è schiantata contro un’auto, una Ford Fiesta condotta da un 35enne che viaggiava nell’opposto senso di marcia. Dopo l’urto, la giovane è stata sbalzata dalla sella ed è finita rovinosamente sull’asfalto.

Lanciato l’allarme, in pochi minuti, sul luogo del sinistro si sono precipitati i medici del Suem 118 a bordo di un’ambulanza e dell’elisoccorso. Nonostante i vari tentativi di rianimazione, per Samantha era ormai troppo tardi: i sanitari si sono dovuti arrendere costandone la morte, sopraggiunta sul colpo dopo il tremendo impatto.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di legge che dovranno chiarire quanto accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, scrivono i colleghi del quotidiano Il Messaggero, quella secondo la quale il 35enne non avrebbe rispettato la precedenza svoltando e urtando la moto della vittima.