Silvia Toffanin lo ha fatto moltissimi anni fa, ma nessuno ne era a conoscenza: la verità è finalmente venuta a galla

Allo stato attuale, Silvia Toffanin è indiscutibilmente la conduttrice su cui Mediaset ha deciso di puntare tutto. La compagna di Pier Silvio Berlusconi, padrona di casa dei due appuntamenti settimanali di Verissimo, è persino approdata dietro al celebre bancone di Striscia la Notizia.

Una carriera a dir poco imprevedibile, quella della nativa di Marostica, se si considera il fatto che gli esordi di Silvia sono legati al mondo della moda. In realtà, perlomeno inizialmente, i progetti della conduttrice erano ben altri.

Tuttavia, nella vita della compagna di Berlusconi, la svolta decisiva è arrivata nel lontano 2004. In quell’anno, infatti, la Toffanin conseguì uno dei traguardi più importanti della sua carriera professionale. In pochi, in realtà, sono a conoscenza di questo dettaglio relativo alla presentatrice di Mediaset. Scopriamolo insieme.

Silvia Toffanin, il grande passo di cui eravamo all’oscuro: è accaduto molti anni fa

Dopo aver esordito in televisione come letterina di “Passaparola“, la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cambiare completamente rotta e di intraprendere la strada del giornalismo. Una scelta senza dubbio azzardata, quella della Toffanin, che originariamente avrebbe voluto addirittura fare l’assistente di volo.

Nel 2004, tuttavia, è arrivata la svolta che ha drasticamente cambiato la vita di Silvia. La conduttrice, infatti, ha conseguito l’iscrizione all’albo dei giornalisti in qualità di giornalista professionista. Proprio grazie a questo importante traguardo, la Toffanin è potuta entrare a pieno titolo nella redazione di Verissimo.

Il programma, originariamente condotto da Paola Perego, prevedeva infatti una rubrica di moda curata proprio dalla compagna di Pier Silvio. La conduttrice, che ha sfruttato questa allettante opportunità per imparare tutti i trucchi del mestiere, ha poi messo in pratica quanto acquisito all’interno del talk del sabato e della domenica pomeriggio.

Un successo davvero importante, quello dell’iscrizione all’albo dei giornalisti, che ha permesso alla conduttrice di realizzare uno dei suoi sogni più grandi. Talento, professionalità ed entusiasmo sono proprio le armi che hanno reso la Toffanin un volto imprescindibile di Mediaset.