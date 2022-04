Silvio Muccino sta vivendo intense emozioni. Dalla carriera dai continui successi, l’attore ha festeggiato un grande traguardo, i fan sono in estasi.

Passione, talento e determinazione. Anno dopo anno Silvio Muccino si è affermano non solo sua scena cinematografica come attore e regista, ma anche come scrittore. Vincitore del David giovani per la pellicola “Parlami d’amore”, nel 2008, il suo volto ha conquistato intere generazioni.

Nato a Roma il 14 aprile 1982, ha raggiunto un grande traguardo vivendo intense emozioni in questi giorni. Il fratello di Gabriele Muccino, noto regista e sceneggiatore, ha spento 40 candeline, entrando così in una nuova fase della sua vita. Salutati i 30, è passato così a una nuova decade lasciandosi alle spalle ricordi incredibili.

A soli 16 anni è iniziata la sua carriera come attore in “Come te nessuno mai” e nel corso del tempo ha avuto modo di lavorare con mostri sacri del cinema come Paolo Genovese e Dario Argento. Da essere davanti alla camera, è passato poi dietro, girando lui stesso ben tre pellicole. Durante la sua carriera incredibile ha raggiunto anche molti altri traguardi in altri ambiti.

Silvio Muccino spegne 40 candeline: i segreti della sua carriera da tanti successi

Non tutti sanno, forse, che Silvio Muccino non è solo attore e regista, ma anche doppiatore. Nel 2009 ha dato voce al protagonista della pellicola di animazione “Astro Boy”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Posso resistere a tutto, tranne…”, Mercedesz bagno bollente in piscina: dal costume straborda tutto. E’ scoppiata l’estate – FOTO

Se negli ultimi anni è rimasto lontano dai set, non ha smesso di esprimere la sua vena creativa distinguendosi anche come sceneggiatore e scrittore: ha dato vita a tre romanzi.

Durante la sua carriera non sono mancati rumors in merito ai problemi con il fratello Gabriele, con cui ha stoppato i rapporti da ben 15 anni a tal punto da sfociare in vie legare. A seguito di alcune rivelazioni di Silvio lo aveva querelato per poi ritirare le accuse dopo la prima udienza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Maneskin nella bufera, Giorgia Soleri l’ha fatta grossa stavolta: comportamento inaccettabile, fan in rivolta

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, l’attore è molto riservato: al centro delle cronache rosa il suo rapporto con Laura Chiatti e di seguito quello con la scrittrice Carla Vangelitista, più grande di lui di 30 anni, a cui è attualmente legato.