Uomini e Donne, l’insinuazione su Aurora è pesantissima: “sappiamo tutti cosa facevi prima”

Uomini e Donne, insinuazione pesantissima sulla corteggiatrice Aurora: Soraia non le manda a dire e svela al pubblico qualcosa di inaspettato sulla rivale

Nell’appuntamento di oggi, venerdì 15 aprile, Luca Salatino ha nuovamente deciso di sorprendere tutti e di far visita alla corteggiatrice Lilli. Quest’ultima, nelle precedenti puntate, aveva infatti scelto di abbandonare il programma per via dell’avvicinamento tra il romano e la pretendente Aurora.

Lilli, sentendosi messa da parte dal tronista, aveva deciso di non presentarsi in puntata e di sancire così la fine della propria avventura a Uomini e Donne. Una presa di posizione a cui Salatino, dopo l’iniziale disorientamento, ha reagito in maniera clamorosa.

Il tronista ha infatti deciso di recarsi a casa di Lilli per convincerla a tornare in trasmissione. Nonostante Salatino sia di fatto riuscito nel suo intento, con la corteggiatrice romana la frequentazione continua a procedere a rilento.

Anche la conoscenza con la new entry Aurora, in parallelo, potrebbe però subire un’inaspettata e clamorosa battuta d’arresto. La corteggiatrice Soraia, nella puntata trasmessa oggi, ha infatti rilasciato una dichiarazione a dir poco sconvolgente a proposito della rivale. Nessuno ne era a conoscenza.

IN AGGIORNAMENTO