Vince 25.0000 euro al Gratta e Vinci ma non può ritirare i soldi, il motivo sconvolgente

Una bella beffa per un uomo in Belgio che dopo aver vinto contro la fortuna non ha potuto riscuotere il montepremi che gli spettava di diritto.

Sono sempre di più, soprattutto dopo la crisi del 2008-2009, le persone che ogni giorno cercando di sfidare la dea bendata per tentare la fortuna e portare a casa qualche soldino extra da conservare con parsimonia.

Deve averlo pensato anche l’uomo che in Belgio ha acquistato un biglietto del Gratta e Vinci scoprendo poco dopo di aver vinto ben 25mila euro in gettoni d’oro. Peccato che però la fortuna non girasse proprio a suo favore. Il motivo?

Non ha potuto incassare il montepremi, perdendo tutto quanto in un batter di ciglia. Cerchiamo però di capire il perché di questo tiro mancino.

Gratta e Vinci non può riscuotere il suo premio. Ecco perché

La vicenda risale a circa 2 settimana fa quando un uomo acquista un Gratta e Vinci da 5 euro in un supermercato a Zeebrugge, cittadina portuale del Belgio.

Scopre quasi subito di aver vinto la somma incredibile, quindi si reca prima alla cassa per riscuotere ma gli impiegati lo sbloccano spiegandogli che quell’operazione non spetta a loro ma alla lotteria nazionale belga.

Il problema risiede nel fatto che la persona in questione è un immigrato irregolare proveniente dall’Africa del Nord diretto verso il Regno Unito, quindi impossibilitato ad accogliere la vincita su un conto corrente registrato a suo nome.

Messo alle strette dalle autorità belghe, l’uomo cerca di fuggire lasciando il biglietto fortunato a tre uomini del luogo che avrebbero dovuto intascare la somma a suo nome.

Questi però, anch’essi africani, una volta arrivati nella sede preposta alla riscossione, hanno destato sospetti nelle autorità competenti e sono stati prima arrestati per essere poco dopo rilasciati non appena è venuta a galla la scoperta del piano.

E i soldi? Al momento la somma di denaro è ancora nelle casse della lotteria nazionale, si sta cercando di trovare una soluzione per poter assegnare la vincita al suo legittimo proprietario. Sarà vero?