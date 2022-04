Amadeus e Giovanna Civitillo, anche la festività di Pasqua diventa un’occasione per una fuga d’amore. Il weekend romantico in riva al lago scatena la reazione dei fan

Dura da quasi vent’anni l’amore che unisce Amadeus e Giovanna Civitillo, che rappresentano l’ideale di coppia da inseguire per moltissimi fan. Una vita trascorsa insieme in ogni suo aspetto, dalla semplice quotidianità al profilo Instagram condiviso: un sodalizio vincente dato dal perfetto equilibrio delle parti.

Tutto iniziò nel 2003, quando il conduttore del celebre game show “L’Eredità” e l’allora ballerina del programma iniziavano la loro relazione. Nel 2009 viene coronata con la nascita del figlio José Alberto e dal matrimonio, con la creazione di una famiglia felice e affiatata. Nulla è cambiato nel corso del tempo, e la loro apprezzata unione vanta sempre più sostenitori, molteplici anche sui social.

Sono 550 mila i followers che seguono la loro vita privata, aumentati anche in seguito al ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo ricoperto dal conduttore, che ha confermato le sue straordinarie doti di intrattenimento. Dopo aver presentato l’edizione del 2020 e del 2021, viene confermato anche per le prossime due, con l’immancabile appoggio della moglie, sempre al suo fianco.

Amadeus e Giovanna, amore in riva al lago

La condivisione è una priorità per Amadeus e Giovanna Civitillo anche e soprattutto nelle occasioni di festa, che permettono di evadere dalla routine per concedersi un po’ di svago. Il loro augurio di buona Pasqua rivolto ai fan su Instagram illumina il web con uno scatto catturato in una cornice da sogno. La splendida location da cui proviene è il panorama del Lago di Garda, dove la coppia trascorre una giornata all’insegna del relax.

Il sole si riflette sull’acqua, dove si ammira il fitto verde che circoscrive i confini del lago. Abbracciati e come sempre affiatati nell’immagine che condividono con i followers, appaiono felici e rilassati, in procinto di festeggiare in allegria il giorno di Pasqua.

La stessa che trasmettono con i loro sorrisi, per l’immediata reazione dei fan, in un unico parere comune: “Che belli che siete“.