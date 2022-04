Dalla carriera dagli innumerevoli successi, una dote di Beatrice Borromeo l’ha portata a un grande successo. Il retroscena è sbalorditivo.

Fascino irresistibile, portamento regale, stile senza tempo. Beatrice Borromeo è una delle royal più seguite, apprezzata per i suoi look e la sua eleganza innata. 36 anni, appartenente a una delle famiglie più illustri d’Italia, dal 2015 è legata a Pier Casiraghi, secondogenito di Carolina di Monaco.

Mamma di Stefano e Francesco, è entrata così nella casata monegasca formando al fianco di Pierre una delle coppie reale più belle.

Il Royal è rimasto fin da subito folgorato dalla sua bellezza, tanto che la prima volta che l’ha vista ha avuto l’assoluta certezza che sarebbe diventata in futuro sua moglie. Conosciutisi nel 2005 nell’ambito del Festival di Cannes, dopo 10 anni hanno detto il fatidico sì diventando poi genitori e costruendo una così una splendida famiglia.

In tutti questo la Borromeo è riuscita a continuare a dedicarsi anche alla sua carriera. Modella fin da quando è quindicenne, è diventata testimonial di Dior negli ultimi anni, presentandosi sempre impeccabile durante i più importanti appuntamenti fashion, tanto da essere una fonte d’ispirazione globale.

Oltre al percorso nella moda, ha alle spalle una carriera da giornalista in cui ha raggiunto incredibili traguardi. Da “Anno zero”, noto format televisivo di Santoro, alla testata il “Fatto Quotidiano”, tante le incredibili tappe del suo percorso giornalistico.

Lasciata questa strada sta portando avanti altri progetti in altri settori affini: dalla creazioni di documentari si è poi sperimentata in un altro settore. Ad aiutarla in questo debutto una sua dote innata.

Beatrice Borromeo, quel talento innato: destinata al grande successo

Da modella a giornalista, Beatrice Borromeo non smette mai di stupire con i suoi tanti talenti, a tal punto da aver lasciato il segno in innumerevoli ambiti.

Nonostante i soli 36 anni, vanta incredibili traguardi a cui se n’è aggiunto un altro, reso possibile grazie a una dote innata.

Fin da piccola era molto portata per la scrittura tanto che le sorelle l’avevano ribattezzata “10 e lode”, visto che a scuola era la prima della classe, portando a casa voti sempre ottimi.

La passione per le parole l’ha portata non solo a sfondare nel campo del giornalismo, ma anche in quello dell’editoria. “Capitan Papaia e Greta: La piccola guerriera che voleva attraversare l’oceano”, il libro da lei pubblicato.

Un volume rivolto ai più piccoli in cui è protagonista Greta Thunberg, famosa attivista di origini svedesi, simbolo della mobilitazione in merito al tema dei cambiamenti climatici. La giovane ha realizzato la traversata dell’Atlantico nel 2019 proprio sullo yacht di Pierre Casiraghi che l’ha accompagnata negli Stati Uniti con un viaggio a bassissimo impatto sull’ambiente.