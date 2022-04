Carlo Conti, adesso cambia tutto: la decisione presa sul suo programma

Carlo Conti sta ufficialmente per tornare: il conduttore amatissimo della Rai, è pronto a dare il via ad un nuovo programma che conquisterà tutti

Carlo Conti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Il suo esordio è avvenuto tantissimi anni fa, e nel corso della sua carriera ha collezionato tantissimi successi e traguardi davvero molto importanti. Carlo è un presentatore affidabile, professionale e che non cade mai in errori futili: per questo motivo la Rai si fida estremamente di lui.

Sono molte le novità in arrivo per la Rai con il programma “The band”. Il nuovo format non sarà ospitato da uno studio qualunque di Roma o di Milano, piuttosto la trasmissione andrà in onda dal famoso Teatro Verdi di Montecatini. Perché è così importante come location? Perché ha ospitato degli shot televisivi di assoluto successo come Serata d’onore di Pippo Baudo. Da molto tempo, sfideranno ben 8 band musicali.

Carlo Conti sta per tornare: il programma subirà degli stravolgimenti

A valutare i gruppi che gareggeranno ci penseranno dei giudici di eccezione di grande prestigio come Gianna Nannini, Asia Argento e Carlo Verdone. La trasmissione ha scelto anche i tutor delle varie band che saranno Irene Grandi, Giusy Ferreri, Marco Masini, Dolcenera, Enrico Nigiotti, Francesco Sarcina, Federico Zampaglione e Rocco Tanica.

Tv blog ha spiegato anche la ragione per cui il programma è stato già allungato in partenza. Infatti il programma coprirà una prima serata in più per Rai 1, che una volta concluso lo show musicale passerà il testimone al nuovo format serale che verrà condotto da Mara Venier e che durerà ben due puntate. Alla fine di questa esperienza, ci sarà anche una puntata speciale di Domenica In che si dedicherà proprio a questo.

Adesso è tutto pronto: Carlo Conti sta ufficialmente per ritornare con questa nuova esperienza. Non possiamo fare altro che augurarci che tutto vada per il meglio e che riesca a riscuotere un incredibile successo come ha sempre fatto.