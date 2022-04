Carlo Conti, conduttore amatissimo della Rai, sta vivendo dei giorni davvero difficili. Proprio in vista del suo nuovo programma che andrà in onda prossimamente

Carlo Conti sta vivendo un periodo molto intenso della sua carriera. Il sabato sera lo vediamo al timone di Tale e Quale Show, e prossimamente tornerà con un programma tutto nuovo che sta finalmente prendendo forma. Purtroppo, però, la salute ha deciso di non dargli sconti. Il famoso conduttore, infatti, quest’anno vivrà una Pasqua piuttosto terribile.

Il nuovo programma si intitolerà Band, e sono stati già scelti gli opinionisti, proprio in questo periodo stanno procedendo i casting e tutto sembra procedere per il meglio. Al timone ci sarà proprio Carlo Conti, con il suo talento e la sua professionalità, qualità che gli hanno sempre premesso di contraddistinguersi dai suoi colleghi della televisione.

Carlo Conti, in ospedale per curarsi: “Stasera non potrò esserci”

“Tranquilli!!! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid!!!” ha scritto sul suo profilo ufficiale di Instagram, annunciando il motivo per cui è sparito in questi ultimi giorni, facendo preoccupare i suoi fans che hanno avvertito nell’aria qualcosa che non andava bene. “Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri!!! Torno prestoooo! Stasera T&Q andrà avanti con Goggi, Salemme, Panariello e Cirilli!!! Forza ragazzi!!!”

I suoi fans gli hanno scritto che sentiranno molto la sua mancanza e che non sarà lo stesso senza di lui, ma ovviamente è giusto che stia fermo a cercare di riprendersi da questo maledetto covid che oramai da due anni non ci lascia in pace.

Stasera i telespettatori saranno tutti incollati allo schermo a vedere la puntata e a scoprire come se la caveranno tutti gli altri senza la sua presenza.