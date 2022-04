Fedez a cena fuori con Chiara Ferragni, manca però quella cosa in più

Fedez e Chiara Ferragni hanno attraversato un momento molto delicato, in quanto il cantante ha scoperto di avere un tumore.

La notizia li ha letteralmente sconvolti ed anche tutti i fan della coppia, si sono uniti in un abbraccio virtuale attorno alla loro famiglia, per dimostrargli tutto l’amore e la vicinanza possibile.

I Ferragnez, sono una coppia seguitissima sui social, entrambi condividono ogni minuto o quasi della loro giornata: Chiara, essendo l’imprenditrice digitale più famosa in assoluto, posta sul suo Instagram, tutti i suoi look e i suoi progetti, ottenendo milioni di like immediati. Anche Federico condivide con i fan la sua musica ed insieme adorano postare i momenti divertenti insieme a Leone e Vittoria, i loro due meravigliosi bambini. Dopo quella notizia sconvolgente, sui profili di entrambi, è calato il sipario e per giorni tutti i fan, sono stati preoccupati visto che non arrivavano notizie della coppia. Un post di Fedez ha stravolto tutti: “Ho un tumore e mi devo operare“.

Fedez e Chiara a cena fuori, lui brinda con gli enzimi pancreatici

Fortunatamente, dopo tanta attesa e preoccupazioni, Federico è riuscito a sconfiggere la malattia e dopo analisi e controlli, è tornato a casa per abbracciare i figli. La moglie, gli è stata accanto in ogni momento, dormendo anche in ospedale con lui.

Un amore forte quello tra Chiara e Fedez, capace di sconfiggere qualsiasi male. I due si sono uniti ancora di più dopo questo momento delicato e insieme ora sono pronti per tornare a sorridere. Dopo il ritorno a casa, Chiara ha iniziato a prendere la sua vita in mano, i progetti da ultimare e gli scatti da postare ma nonostante questo, marito e moglie si sono dedicati una cena fuori da soli, come due piccioncini. Nelle storie Instagram, Fedez ha condiviso con i follower la bellezza della moglie, con un calice di vino tra le mani, mentre lui, dovendo seguire delle terapie specifiche, brinda con gli enzimi pancreatici. Un modo simpatico il suo, per far arrivare un messaggio a tutti i fan: Fedez dopo tanta paura, oggi sta bene ed anche se non può bere, è felice di godersi il tempo prezioso con la sua famiglia.

