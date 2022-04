Ilary Blasi lo ha mostrato a tutti: il dettaglio più intimo della figlia Chanel

La famiglia di Totti è da sempre al centro dell’attenzione mediatica. Ilary e Francesco si sono innamorati e con il matrimonio e l’arrivo dei figli, hanno coronato il loro sogno d’amore

Tutto nella vita arriva quando meno te lo aspetti, proprio cosi è stato per una delle coppie più amate, ovvero Francesco Totti e Ilary Blasi. I due si sono conosciuti in un locale e dal primo scambio di sguardi per l’ex capitano della Roma non vi erano più dubbi: Ilary sarebbe diventata sua moglie.

I loro meravigliosi figli, Chanel, Cristian e Isabel assomigliano tantissimo ad entrambi i genitori. Una famiglia unita che tende a mantenere la privacy su quelle che sono le loro abitudini, visti i riflettori accesi sulle vite professionali della conduttrice e del calciatore.

Gli ultimi tempi sono stati ad ogni modo difficili da gestire, in quanto è circolata sul web la notizia di una possibile separazione tra Ilary e Francesco e dopo poco sono anche spuntate indiscrezioni scottanti. La coppia non ha mai dichiarato nulla in merito al divorzio, tenendo fuori da tutto questo i tre adorati figli.

La stanza di Chanel condivisa sui social da mamma Ilary

Dalle ultime foto pubblicate sui giornali, sembra proprio che tra Ilary e Francesco tutto sia sistemato e insieme alla loro splendida famiglia continuano sereni a viversi ogni momento felice. Sui profili di entrambi, ad ogni modo, non ci sono tantissime foto dei loro figli e questo perché è fondamentale per loro preservare gli aspetti intimi della loro casa.

É stata però proprio mamma Ilary a condividere nelle sue storie di Instagram i figli nella stanzetta di Chanel. La ragazza si è conquistata la stanza da sola senza i fratelli tra i piedi e questo perché, visto il periodo adolescenziale nel quale si trova, come tutte le ragazze preferisce avere i propri spazi. Dal video appare una stanza arredata con uno stile minimal, con un letto da una piazza e mezzo e di fronte delle mensole con un televisore grande di ultima generazione.

