La soubrette Melita Toniolo rapisce la curiosità degli utenti in rete pubblicando uno scatto dal particolare inatteso. I fan non smetteranno di guardarla.

La conduttrice e showgirl di origini venete, ma milanese d’adozione, rivolge stamani a se stessa un importante quesito. Servendosi, stavolta ad hoc, di una citazione pubblicata nelle sue ultime storie su Instagram. “Di cosa hai bisogno?” “Di una persona come me“, risponde con sicurezza la bellissima Melita Toniolo. Attraverso, questa volta, le parole del saggio e giovanissimo blogger @andreadamico00.

In questi giorni, la showgirl, ha raccontato ai suoi fan ciascuna delle sue avventure quotidiane. Dopo aver contratto una brutta influenza, assieme a suo figlio Daniel di quattro anni, Melita ha riproposto alcune delle sue esperienze sul piccolo schermo. Dopo aver ripercorso il suo esordio nel 2006, come inviata del “Le Iene“, la showgirl ha voluto condividere nuovamente sui social alcuni momenti clou del reality a cui prese parte soltanto due anni più tardi. Durante la terza edizione de “La Talpa“, live Sudafrica, Melita racconta: “barcollavo ma non mollavo“. Infine, nella giornata di oggi, la showgirl inoltrerà i suoi calorosi auguri di buon compleanno alla collega ed amica Juliana Moreira.

“Inspiegabile” Melita Toniolo il dettaglio in FOTO cattura l’attenzione degli utenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Sarò il tuo sogno” Costanza Caracciolo nude elegante e lo stacco di gambe che rapisce – FOTO

Dopo aver confessato, nei commenti, la sua già inizializzata permanenza in quel di Riccione per quest’annualità, la nata sotto il segno dell’Ariete desidererà intervenire con tempismo sul suo profilo: pubblicando un curioso scatto realizzato in elegante bianco e nero.

“Povero gabbiano…“, scrive in didascalia la showgirl ponendo lei stessa in evidenza uno dei dettagli che caratterizzerà in pieno la già apprezzatissima fotografia.

“Sopracciglia top“, sottolineerà a tal proposito un’ammiratrice, dimostrando, nonostante l’ironia della soubrette, di aver gradito nella sua interezza la mise en place quest’oggi proposta.

Si evincerà, finire, come quest’ultimo suo post rappresenti un “bellissimo ritratto“. “Un’immagine” che, secondo il parere di un suo fan, “rappresenta tutta la tua forza“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Fa troppo caldo” Sabrina Salerno è Miss Maglietta Bagnata: in FOTO le trasparenze illegali

Il risultato conclusivo sarà quello di un “inspiegabile meraviglia“, associata, mai come in questo caso, ad un attimo di assoluta serietà da parte della simpaticissima ex giurata di “All Together Now – La Musica E’ Cambiata“.