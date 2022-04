Leroy Merlin, lascia: al suo posto il nome inaspettato

Il colosso del bricolage vede passare il testimone interno, chi guiderà l’azienda ora? Arriva la nota ufficiale di Leroy Merlin.

Quando si parla di bricolage e Fai da Te in automatico viene alla mente Leroy Merlin, multinazionale storica che nasce in Francia nel 1923 ad opera di Adolph Leroy e Rose Merlin che cercavano di dare una seconda vita ai residui bellici.

La realtà che oggi conta nel mondo 456 punti vendita con oltre 124.000 collaboratori, in Italia arriva solo nel 1996 con l’apertura del primo store di Solbiate Arno (VA).

Ad oggi nel nostro Paese sono presenti 50 punti vendita con più di 7.500 collaboratori ed un fatturato in costante crescita esponenziale. Peccato che si siano profondi cambiamenti interni proprio in Italia, comunicati dalla stessa direzione nelle ultime ore. Leroy Merlin chiude? No, nessuna paura. Capiamo cosa sta succedendo.

Leroy Merlin cambio di testimone, ecco chi sarà il nuovo Ceo

Nessuna chiusura degli stabilimenti e nessun licenziamento. C’è solo un cambio di guardia del vecchio Ceo dopo anni di accorato lavoro sul campo.

La comunicazione ufficiale l’ha data sulla sua pagina Linkedin proprio Olivier Jonvel che ha così salutato la sua famiglia italiana che per tanto tempo gli è stata vicina.

“Termina oggi, dopo ben otto anni, la mia esperienza come Ceo di Leroy Merlin Italia. Soprattutto negli ultimi anni le sfide devo ammettere non sono mancate, ma abbiamo saputo rispondere con la passione e professionalità che ci contraddistingue”.

Olivier lascia per diventare il nuovo dirigere Bricomart Portogallo. Lo scettro spetta ora all’ex direttore acquisti della catena che lo stesso Jonvel presenta sempre nella nota social.

“Passo ora il testimone della nostra bella azienda italiana, sicuro di lasciarvi in ottime mani. Un grande in bocca al lupo a Giannalberto Cancemi, avanti tutta Leroy Merlin!”.

Sono in molti ora a chiedersi se Cancemi apporterà modifiche significative all’azienda oppure continuerà con il lavoro iniziato dal suo predecessore all’insegna del rispetto per quanto svolto con fatica e sacrificio negli ultimi anni.