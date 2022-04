Una sorpresa targata Lidl, la nota catena di supermercati si pone sempre nuovi obiettivi e quest’ultimo è davvero incredibile.

Fondata nel 1932 da Josef Schwarz, la catena di supermercati Lidl è diventata nel tempo un punto di riferimento nel mercato mondiale. La Lidl opera nel settore dei generi alimentari ma al suo interno è possibile trovare una vasta scelta di prodotti di varie marche.

Per tre giorni al mese, il supermercato da la possibilità di acquistare ad un prezzo davvero vantaggioso articoli elettronici, come smartphone, tv e tablet, ma anche attrezzi per il giardinaggio ed elettrodomestici di varia natura. Attualmente la Lidl è presente a livello internazionale con 13.000 punti vendita, confermandosi una delle catene di supermercati più importanti e longeve.

Finalmente la bellissima notizia, alla Lidl si pensa in grande

La Lidl è una delle catene di supermercati più importanti del mondo, i suoi 13.000 punti vendita sono la prova tangibile che negli anni la qualità dei prodotti e la loro convenienza sono diventati una certezza per la popolazione internazionale.

Purtroppo però, nel tempo, è stato riscontrato un problema logistico molto serio, l’approvvigionamento globale è diventato sempre più difficile. Il trasporto delle merci su e giù per il mondo, compresi i generi alimentari, è diventato alquanto faticoso.

Per ovviare al problema ecco che la Lidl ha pensato ad una soluzione, dotarsi di una sua compagnia di trasporto marittimo così da non dover dipendere più da nessuno. La Tailwind Shipping Line fa parte del Gruppo Schwarz, in questo modo la catena di supermercati potrà garantire le consegne in ogni angolo remoto della Terra.

La catena di supermercati è intenzionata a dare il 100% dell’efficienza e l’approvvigionamento delle 13.000 sedi nel mondo è una cosa molto seria. L’acquisto diretto di navi permetterà alla Lidl di essere sempre presente in ogni momento dell’anno, così facendo non si avrà pecunia di cibo e tutti i punti vendita saranno ben forniti di ogni genere alimentare possibile e immaginabile.