Dopo aver segnato un nuovo record, Mahmood e Blanco sono stati battuti per la prima volta dopo undici settimane. Ecco chi domina la classifica FIMI di questa settimana

Solo alcuni giorni fa la celebrazione di un importante traguardo: la loro “Brividi” ha segnato il record per il maggior numero di settimane al primo posto della classifica FIMI. Eppure per Mahmood e Blanco è ora tempo di salutare la vetta, dopo ben undici settimane.

Portano delle sorprese i dati analizzati da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) riguardo le vendite degli album, dei vinili e dei singoli degli ultimi sette giorni in Italia. Un artista nello specifico è riuscito in un’impresa che in molti hanno fallito, quella di surclassare il duo vincitore del Festival di Sanremo e posizionarsi al primo posto tra i brani più venduti e ascoltati.

Classifica FIMI: Lazza inarrestabile, il nuovo album “Sirio” conquista tutte le prime posizioni

Una nuova entrata nella classifica FIMI che fa rumore e che riesce a conquistarsi il primo posto tra gli album, i vinili e persino tra i singoli. Parliamo del rapper Lazza che con il nuovo progetto discografico “Sirio” ha dominato le vendite degli ultimi sette giorni.

È proprio questo disco a guadagnarsi la prima posizione tra gli album più venduti, seguito da Sangiovanni che con il secondo disco “Cadere Volare” debutta al secondo posto. Sul gradino più basso del podio risale Blanco con “Blu Celeste“, a distanza di trentuno settimane dalla sua uscita.

È proprio Blanco, insieme a Mahmood, a essere battuto sul fronte dei singoli. La classifica FIMI delle ultime dieci settimane ha visto trionfare “Brividi“, che per la prima volta non si posiziona sulla vetta. A farlo è “Piove“, brano di Lazza realizzato in collaborazione con Sfera Ebbasta. Scendono al secondo posto i vincitori di Sanremo mentre al terzo ritroviamo Sangiovanni con “Farfalle“.

Il podio degli album riflette anche la situazione delle vendite dei vinili che vedono trionfare nuovamente Lazza con “Sirio“, seguito da Sangiovanni con “Cadere Volare“. Al terzo posto un altro debutto, quello di Tool con il progetto “Fear Inoculum“.