Maneskin, Victoria esagera la fa vedere a tutti in auto: fan senza parole – FOTO

Victoria De Angelis, bassista dei “Maneskin” ha deliziato i fan con un primo piano in auto da capogiro: i dettagli bollenti.

Sempre attiva sul fronte rivendicazione dei diritti per le donne e non solo, Victoria De Angelis, meglio nota come la bassista dei “Maneskin” ha reso la giornata dei suoi appassionati più incandescente del previsto.

Ricoperta da critiche per mano di celebri ‘mezzobusto’ per la sua esagerata attitudine ad esporsi fisicamente, Victoria ha dato nuovamente sfogo a ciò che le riesce meglio al di fuori della sua passione più grande. La speranza è quella di spazzare via, una volta e per tutte, gli ingiustificati pregiudizi degli haters.

La fidanzata del leader del gruppo, Damiano ama coltivare le amicizie più di chiunque altro. Anche con gli amici, Victoria si trova a suo agio, proprio come accade durante le performance nel gruppo musicale.

L’ultimo gesto durante un’uscita in piena notte con l’auto non ha dato un minimo di respiro a chi si trovava per caso a sbirciare il suo profilo Instagram

Victoria De Angelis si sbottona così e la mostra a tutti i suoi fan: il VIDEO non mente

Il successo per Victoria De Angelis merita considerazione anche sui social network. Per lei si tratta di una seconda vita, una possibilità per aumentare ancor più la conoscenza in giro per il mondo e far sapere a tutti come la vita valga la pena essere vissuta.

L’adrenalina che ne deriva dal successo in tv e mondovisione viene sistematicamente trasferita nella sua vita privata dove Victoria non si risparmia dal coltivare un valore come l’amicizia, che spesso ci completa e dà un’identità ancor più precisa di noi stessi, all’interno della società.

La scorsa notte per Victoria è stata più ‘giovane’ del previsto, a testimonianza del suo spirito di ribellione sempre più acceso e quella voglia di evadere dalle ingiustizie e dai costanti blocchi spesso imposti nell’esprimere i propri diritti.

Agli occhi dei fan è balzato un dettaglio assai attraente, mentre lei non si è risparmiata da una smorfia super accattivante che ha fatto salire a mille la temperatura all’interno dell’auto, dove si inscena il tutto.

I fan sono rimasti dapprima senza parole Poi non si sono risparmiati dal riempirla di elogi ed encomi proprio come accade durante le performances musicali che entrano dritte al cuore degli italiani.