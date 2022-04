“MasterChef Italia”, dopo la fine del programma apre il suo home restaurant. È già tutto esaurito

È stata una brillante concorrente di “MasterChef Italia 11”, oggi apre il suo locale a Ravenna e le prenotazioni sono già tutte esaurite per i prossimi mesi.

Moltissimi concorrenti dell’amato programma di Sky oggi sono stati inseriti all’interno di brigate in alcuni dei ristoranti stellati più importanti d’Italia.

C’è però anche chi ha preferito restare fuori da questo meccanismo desiderando piuttosto essere padrona di se stessa aprendo un home restaurant tutto suo nella sue terra d’origine.

Parliamo di Elena Morlacchi, 55enne di Lido Adriano in provincia di Ravenna, nonché reduce della partecipazione all’11esima edizione di “MasterChef Italia” tra le più agguerrite di sempre che ha però visto alla fine la vittoria di Tracy Eboigbodin.

Ma da cosa nasce quest’idea? Lo ha svelato direttamente Elena pochi mesi fa intervistata da Ravenna Today.

Elena Morlacchi ce l’ha fatta, ecco cosa gustare nel suo ristorante casalingo

Sembra che sia già tutto esaurito per i prossimi mesi tanta è stata la concitazione di amici e parenti, nonché curiosi, di fronte alla notizia dell’apertura del suo home restaurant.

Intervistata da Ravenna Today la settima classificata nel programma tv, ha spiegato che era stanca di nascondersi e la partecipazione a “MasterChef Italia” le ha dato la spinta e la voglia di farsi conoscere come ottima cuoca.

Nel menù da lei proposto ha così la possibilità, a differenza di locali e ristoranti stellati, di proporre una cucina casalinga basata sul km 0 e la stagionalità. Inoltre sa anche andare molto incontro alle esigenze dei clienti creando piatti che assecondano intolleranze e allergie alimentari.

Fra i piatti che si possono assaggiare nel suo home restaurant troviamo ricette davvero ghiotte come il risotto alla parmigiana con crema di coniglio allo zafferano, rollè di coniglio con paté di fegat tartufato. Per finire un dessert gourmet “Ai tre cucchiai” con ganache di cioccolato fondente e matcha, mou salata e lemon curd.

Elena prepara il pane fresco tutti i giorni, senza dimenticare focacce e grissini con farine integrali. Ama infatti panificare e questa è l’occasione propizia per mettere davvero le mani in pasta come ha sempre sognato.