Meghan Markle, dopo il faccia a faccia con la Regina torna a stupire: scelta senza precedenti

Meghan Markle sta catalizzando l’attenzione in queste ore. Dopo il confronto con la Regina ha stupito con una decisione inaspettata.

Meghan Markle e Harry sono tornati alla ribalta. Dalla California sono volati alla volta dell’Olanda in occasione degli Invictus Game, facendo tappa, inaspettatamente, al Castello di Windsor. Dopo il confronto con la Regina Elisabetta e il Principe Filippo, l’ex attrice ha stupito con una scelta clamorosa.

L’incontro avvenuto tra i duchi “ribelli” e i reali inglesi, dopo i mesi di gelo, ha lasciato tutti spiazzati, ma la Sussex non si è limitata a questo, stupendo con una nuova scelta clamorosa.

40 anni, conosciuta in passato per la sua interpretazione nella serie “Suite”, dal 2018 è sposata con il figlio di Carlo e Lady Diana al fianco del quale ha dato alla luce i figli Archie e Lilibet.

In questi anni si è distinta con il suo temperamento e con i suoi colpi di scena continui: al fianco del marito ha detto addio a Palazzo e agli obblighi di corte, trasferendosi dal 2020 in California. Negli ultimi due anni i suoi dissapori con i Royal inglesi sono stati continui, tanto da essere protagonista assoluta delle cronache rosa.

Dopo mesi di silenzio, arriva il faccia a faccia improvviso con Sua Maestà e il suocero, a seguito del quale la moglie di Harry ha lasciato il segno con una decisione inaspettata.

Meghan Markle: scelta clamorosa, lascia senza fiato

Dopo aver rimesso piede in Europa e la tappa al Castello di Windsor, Meghan è ripartita con il suo Harry alla volta dell’Olanda.

Qui si stanno tenendo gli Invictus Games, dal 16 al 22 aprile, manifestazione creata proprio dal marito nel 2014, dedicata ai veterani di guerra con disabilità.

In occasione dell’inaugurazione dell’evento, la duchessa ha stupito tutti con una scelta clamorosa: ha sfoggiato un look inaspettato. Un outfit molto elegante firmato Valentino a cui ha aggiunto accessori dorati: si tratta di un completo composto da un blazer doppio petto e un paio di pantaloni scivolati total white, colore simbolo di purezza, pace ed equilibrio, sentimenti che forse si sono fatti largo nel cuore della Markle dopo l’incontro della Royal family.

Se il look non ha convinto tutti, in questa versione angelicata, la 40enne è apparta radiosa e molto affiatata con Harry, affossando i recenti rumors su una possibile crisi matrimoniale.