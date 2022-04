La strepitosa fashion blogger italo – ungherese ha postato di nuovo: questa volta si tratta di quattro foto scattate a Milano: che meraviglia!

Mercedesz è un vero schianto nel suo ultimo IG post: le quattro immagini scattate davanti al Duomo di Milano hanno mandato in visibilio tutti i suoi seguaci!

Nella didascalia la bella influencer ha scritto: “Non è quanto abbiamo, ma quanto lo apprezziamo, a renderci felici”.

Una cosa è certa: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Nel primo scatto del post, Mercedesz viene immortalata a tre quarti, mentre posa in piedi, con una mano sulla tempia, lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera ed uno smagliante sorriso sulle labbra: mai vista tanta bella prima d’ora!

Siete pronti a vedere il post più popolare del momento? Tenetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Mercedesz incanta tutta Milano: affianco a lei, il Duomo sembra quasi invisibile…

Non c’è alcun dubbio: Mercedesz è il mix perfetto tra bellezza, stile, classe e fascino… come si fa a non innamorarsene?

Nelle foto la magnifica ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘L’Isola dei Famosi’ indossa un paio di occhiali da sole portati sulla testa, un crop – top bianco ed un completo gilet – shorts rosa e nero, dalla fantasia zebrata… l’outfit le dona moltissimo!

Il post ha riscosso un molto successo, con innumerevoli visualizzazioni, tantissimi messaggi, svariate condivisioni, quasi 6.000 mi piace e centinaia di commenti, tutti più che positivi.

Tra questi si legge ad esempio: “La principessa più bella“; “Il tuo sorriso: qualcosa di meraviglioso”; “Sei meravigliosa, bellissima e mozzafiato” oppure “Un capolavoro davanti a un altro”.

I post della fantastica ex naufraga Mercedesz sono diventati come una droga per i fan: non ne possono più fare a meno!