“Miss Italia” 2011, dopo nove anni il grande ritorno che commosse tutti quanti. Un’emozione unica

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 2011

La 69esima edizione di “Miss Italia” vide un cambiamento epocale per quanto riguarda la location dello svolgimento della gara. Gli organizzatori dovettero dire addio alla tradizionale sede di Salsomaggiore Terme a causa di motivi economici e si optò per il PalaSpecchiasol di Montecatini Terme. Il concorso si svolse in due serate trasmesse in diretta su Rai Uno: il 18 e il 19 settembre 2011.

Questa edizione viene ricordata per un piacevole ritorno. A condurla, infatti, è stato uno dei volti storici legati alla manifestazione: Fabrizio Frizzi. Il celebre presentatore ne tenne le redini per 15 anni consecutivi (dal 1988 al 2002); dopo una lunga assenza prestò nuovamente la sua professionalità all’evento. Lo condurrà ancora una volta nel 2012, l’ultima prima della sua prematura e sofferta scomparsa. Il 2011 ha segnato anche la presenza finale del patron di “Miss Italia”, Enzo Mirigliani, che morì pochi giorni dopo (il 26 settembre) al Policlinico Agostino Gemelli di Roma all’età di 94 anni.

“Miss Italia” 2011: la vincitrice è un’autentica reginetta di bellezza. Ecco di chi si tratta

Nata il 15 Maggio 1993 a Reggio Calabria, è Stefania Bivone la vincitrice di “Miss Italia” 2011, all’epoca 18enne.

Partecipò abbinata al numero 18 e con la fascia preliminare di Miss Calabria. É cresciuta nel paesino di Sinopoli. I suoi genitori (Giuseppe e Antonia) sono due produttori di olio d’oliva, ed è la terza di quattro figli; ha, infatti, due sorelle maggiori (Patrizia e Rossana) e un fratello più piccolo (Fabrizio).

Si è dilomata l’anno seguente alla sua proclamazione di “Miss Italia” presso il Liceo scientifico “Nicola Pizi” a Palmi. Proprio per poter affrontare gli esami di maturità, ha messo in pausa provvisoriamente i suoi impegni da reginetta di bellezza cedendo il titolo alla seconda classificata ( Mayra Pietrocola – Miss Miluna Puglia) per 45 giorni. É stata la prima volta nella storia del concorso.

Bella sì, ma anche attenta alla propria formazione, Stefania Bivone si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, concludendo i suoi studi con successo nel 2019.

Dotata di una voce armoniosa, ha tentato di accedere al “Festival di Sanremo” 2012 nella sezione Giovani, posizionandosi tra i sessanta finalisti. Prima di lei, un simile percorso era stato intrapreso da Annalisa Minetti, concorrente a “Miss Italia” 1997 e poi trionfatrice al “Festival di Sanremo” 1998 con “Senza te o con te”.

Stefania Bivone ha partecipato ai provini di “X Factor” 2012, venendo purtroppo eliminata nella fase del Bootcamp. Ha recitato nella celebre serie “L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo” e l’abbiamo ritrovata in una puntata dell’undicesima stagione di “Don Matteo”.