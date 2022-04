Pago e Miriana di nuovo insieme, la foto che il cantante ha pubblicato sui social riempie di gioia i cuori dei fan: “io, lei e la nostra vita”

È raro trovare, all’interno del contesto dello spettacolo, una coppia così affiatata come quella formata da Miriana Trevisan e Pago. Di fatto i due ex coniugi, pur essendosi separati da molto tempo, continuano a sostenersi l’uno con l’altra e a mostrarsi indissolubilmente legati.

Durante il percorso della showgirl al GF Vip, infatti, il cantante è stato il suo più accanito sostenitore e le ha fatto arrivare tutto l’affetto di cui la Trevisan aveva bisogno.

Un rapporto sicuramente anomalo, quello tra i due, che ha spinto i fan a chiedersi se, tra Miriana e Pago, sia rifiorita la medesima passione che li aveva uniti in passato. È stato proprio il cantante a chiarire una volta per tutte lo stato delle cose, attraverso una foto che parla da sola e che racconta davvero molto del suo legame con l’ex moglie.

Pago e Miriana di nuovo insieme. La gioia del cantante è incontenibile: “io, lei e la nostra vita”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Beatrice Borromeo, da quella dote innata al grande successo. Traguardo clamoroso

Le aspettative dei followers sembrano destinate a rimanere disattese. Come dimostra l’ultima pubblicazione Instagram di Pago, tra lui e Miriana ci sarebbe solamente un rapporto di affetto e di sostegno reciproco. Ciò che tiene insieme i due ex, infatti, è soprattutto l’amore per il figlio Nicola.

Nello scatto reso pubblico dal cantante, lui e la Trevisan si stringono attorno a Nicola e palesano una sintonia davvero invidiabile, tanto che moltissimi utenti non hanno esitato a definirli una “bellissima famiglia“.

Le parole di Pago, in realtà, non fanno che confermare la reale natura di questo legame. “Io, Miriana e in mezzo la nostra vita“, ha scritto l’artista, in riferimento al loro bambino. Nulla di romantico, dunque, tra la showgirl e l’ex marito, ma solo l’intenzione di essere una presenza costante e stabile nel percorso di crescita di Nicola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Annalisa devastante anche così: il VIDEO apparso sui social ha fatto il giro del web

Gli utenti, commossi da questo meraviglioso esempio d’amore, non hanno mancato di complimentarsi con la coppia. “Insieme siete meravigliosi” – ha commentato qualcuno, a cui qualcun altro ha immediatamente fatto eco – “Non c’è cosa più bella del vostro rapporto“.