La Regina Elisabetta si è trovata costretta a prendere una drastica decisione che ha scombinato i suoi piani. Il motivo è clamoroso, i sudditi sono nella preoccupazione totale.

Sono ore difficili al Castello di Windsor. Dopo aver affrontato Harry e Meghan apparsi presso la dimora, la Regina non ha potuto godersi la gioia di poter finalmente riabbracciare il nipote, un tempo suo preferito. Se il gelo tra la coppia e i reali inglesi si è sciolto, la Sovrana ha dovuto fare i conti con un’altra pesante situazione.

Tra pochi giorni 96enne, quest’anno ha avuto molte criticità dal punto di vista della salute. 70 anni sul trono, già nl 2021 aveva vissuto dure difficoltà vedendo mancare il marito Filippo ed essendo persino ricoverata in ospedale.

Costretta per settimane al riposo forzato, a inizio 2022 ha dovuto fare i conti con il Covid che le ha lasciato pesanti strascichi. Tra stanchezza e debolezza, questi sintomi si sono aggiunti alle difficoltà motorie che l’hanno colpita, tanto che ormai sembra muoversi in sedia a rotelle.

Per non mostrarsi così in pubblico, ha cancellato molti appuntamenti ufficiali tra cui uno cruciale a cui dovrà rinunciare per il dispiacere dei sudditi, vivendo una Pasqua molto diversa dal solito.

Regina Elisabetta, cambia tutto: la Pasqua più triste

Per la Regina Elisabetta si prospettano giorni tristi, portandola a vivere una Pasqua insolita. Se già aveva dovuto rinunciare alla tradizionale messa del giovedì Santo, non potrà essere presente a un’altra cerimonia ufficiale.

Si tratta della messa pasquale a cui non manca da innumerevoli anni: si rompe così una tradizione, lasciando un vuoto incolmabile nella cappella di San Giorgio dove si tiene l’attesissima cerimonia.

Viste le sue condizioni deboli, lo staff medico di Sua Maestà ha quindi preferito evitare questa partecipazione per far sì che non si affatichi troppo. Rimane in bilico invece la presenza alle celebrazioni del Giubileo di Platino, in programma per i prossimi mesi, in occasione dei suoi 70 anni sul trono.