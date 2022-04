La posa in nude di Costanza Caracciolo stordisce i suoi fan. Lo zoom si concentrerà su “gambe bellissime” e un’eleganza “da sogno”.

La showgirl Costanza Caracciolo, dai meravigliosi occhi color del cielo nonché affiatata anima gemella dell’ex bomber Christian Vieri, ha appena presentato ai suoi oltre 1,2 milioni di follower una sorpresa davvero imperdibile.

Raggiunta la popolarità sul piccolo schermo, dopo aver conquistato la vittoria nella trasmissione “Veline“, l’affermata ballerina classe 1990 approda finalmente al tg satirico di “Striscia La notizia” nel 2008, restando al fianco della collega Federica Nargi per ben quattro edizioni. La trasmissione servì da vera e propria rampa di lancio nel mondo dello spettacolo per Costanza, la quale si dilettò in seguito nel ruolo di conduttrice per vari format, tra cui “Le Nuove Mostre” e “Tiki Taka“. Soltanto più tardi, nel 2016, ricoprì le vesti di comica nel programma Rai di “Fatti Unici“.

“Sarò il tuo sogno” Costanza Caracciolo nude elegante e lo stacco di gambe che rapisce – FOTO

