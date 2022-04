Silvia Toffanin di stucco davanti al suo ospite. A “Verissimo” le parole che arrivano dal cuore e che fanno riflettere

Oggi puntuale come ogni sabato una nuova puntata di “Verissimo” su Canale 5 con Silvia Toffanin. Si continua, in apertura di puntata, con gli ospiti di “Amici”. Questo pomeriggio è stata la volta di Stash dei The Kolors, che per il secondo anno consecutivo è stato scelto da Maria De Filippi come giudice del serale accanto a Stefano De Martino ed il principe Emanuele Filiberto.

Proprio Stash che ha trovato il successo nella scuola più famosa d’Italia non smette mai di dire che ricorda ogni minimo momento vissuto da allievo, oggi ad otto anni di distanza dal primo provino fatto ad “Amici”. Lui che, come ha puntualizzato Silvia Toffanin, ha “passato tutte le sfumature” del talent di Canale 5, da allievo a professore fino a giudice.

“É un posto magico che riesce a darti la tranquillità di essere te stesso – ha detto il cantante e musicista – sei circondato da professionisti di altissimo livello che ti mettono in discesa con il vento a favore e tu devi solo andare”. E parlando proprio di lui e della sua vita privata, Stash ha rivelato qualcosa che la Toffanin non avrebbe mai immaginato.

Silvia Toffanin: Stash ammette l’inaspettato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Silvia Toffanin con Stash Fiordispino ha parlato anche della sua vita privata. Proprio il cantante, infatti, ha annunciato da pochissimo, che diventerà papà per la seconda volta. Un’emozione grande per lui che si immagina una famiglia numerosa e piena di figli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Questo è un post per adulti” Arisa si denuda completamente e si copre solo con le mani – FOTO

“A me piace proprio fare i figli” aveva detto ad “Amici” e lo ha ripetuto anche oggi in collegamento dallo studio del talent show a “Verissimo”. “Quanti ne vuoi?” gli ha chiesto la conduttrice e lui senza pensarci un attimo ha detto: “Più possibile. Mi immagino un papà di tanti figli, è sempre una festa. Già Grace crea sempre una festa quindi già mi immagino con tante persone intorno sarà ancora più bello”.

Sul nuovo piccolo in arrivo ancora non si sa nulla, non si conosce il sesso ed il cantante non ha parlato di nomi. Ha detto però che spera sia una femmina, la seconda dopo la primogenita. E proprio parlando della sua famiglia Stash ha ribadito più volte: “Mi sento miracolato”.

Per lui è un vero miracolo la vita, quella della sua bambina, del prossimo piccolo che arriverà ma anche quello di avere una compagna meravigliosa al suo fianco. Il giudice di “Amici” ha ammesso che ora pensa molto di più al futuro: “Mi stimola tanto, è entusiasmante. È bello anche costruire, predisporre la loro crescita nel migliore dei modi” ha aggiunto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Amadeus e Giovanna Civitillo, il weekend di Pasqua è romantico: amore in riva al lago – FOTO

“E al matrimonio ci pensate?” la domanda della Toffanin. “Non siamo così convinti di settare dei traguardi” ha detto senza peli sulla lingua Stash specificando che se verrà come è stato per i figli bene ma senza troppi programmi.