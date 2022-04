Ragazzo muore in autostrada a soli ventitré anni, in gravi condizioni la sorella. Le dinamiche della tragedia sull’A1.

Una vera e propria tragedia si è verificata nella giornata di oggi, sabato 16 aprile, lungo il tratto autostradale dell’A1. Il sinistro ha avuto luogo alle prime luci dell’alba.

Secondo le prime ricostruzioni, effettuate dalle forze dell’ordine sul luogo, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 5 del mattino. Nei pressi di Modena, e più precisamente verso l’ingresso settentrionale della città.

Tragedia sulla A1, muore giovane ragazzo, grave la sorella

La vittima del violento sinistro è stata riconosciuta in Marco Bottazzi. Un ragazzo di soli 23 anni, originario di Reggio Emilia.

L’autovettura del ragazzo si sarebbe scontrata con un mezzo pesante. Al momento dell’impatto all’interno del veicolo si trovavano anche la sorella della vittima, ed un amico comune. Entrambi riportano lesioni e sarebbero stati trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso più vicino.

La ragazza si sarebbe dimostrata, all’arrivo dei Vigili Del Fuoco e 118, con un’importante compromissione del bacino. Mentre l’altro ragazzo avrebbe riportato delle ferite, a quanto pare meno gravi, ad uno degli arti inferiori.

Per alcune ore, almeno fino alle ore 10 del mattino, la circolazione sul tratto autostradale è stata interrotta per permettere la completa rimozione dei veicoli coinvolti. Al momento le indagini sulle dinamiche dell’incidente risultano essere ancora in corso.

Si attendono, per tal ragione, ulteriori accertamenti da parte degli agenti di Polizia Stradale accorsi sul luogo del terribile sinistro.