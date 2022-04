Le temperature aumentano grazie all’irresistibile assolo di Sabrina Salerno. La visione in spiaggia le varrà il titolo di “Miss Maglietta Bagnata” 2022.

“Come si è girata la giornata!” Ammette un celebre fotografo italiano trovandosi di fronte, questa mattina, gli ultimi scatti in spiaggia della showgirl Sabrina Salerno. Molti dei suoi fan resteranno come folgorati dall’estatica visone. L’artista canora, scegliendo per alcuni il no bras, lascerà senza parole.

La cantante e soubrette classe 1968 raggiunge il successo a partire dagli anni ’80, partecipando inizialmente come concorrente nella trasmissione di “Miss Italia” e poi esordendo anche sul grande schermo nell’86, in diverse pellicole. In contemporanea, alla prima esperienza nella commedia “Grandi magazzini“, la showgirl debutterà anche in televisione, recitando nella miniserie “Ferragosto OK“. Tra le sue esperienze più recenti, invece, oltre al suo ruolo di ormai affermata influencer, vi è quella per “Ballando Con Le Stelle” soltanto nel 2021.

“Fa troppo caldo” Sabrina Salerno è Miss Maglietta Bagnata: in FOTO le trasparenze illegali

PER VEDERE LA FOTO DI SABRINA SALERNO, VAI SU SUCCESSIVO.