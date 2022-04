Una storia di “Vite al limite” ha lasciato spiazzati vedendo una perdita di peso clamorosa. Da 256 kg il suo protagonista è sceso a 65: la trasformazione è incredibile.

Sono quasi 200, i kg persi dal protagonista di una storia incredibile andata in onda in un episodi di “Vite al limite”. Una storia di coraggio e determinazione riguardante la clamorosa trasformazione di Paula, 39enne che grazie al programma, in onda su Real Time, è riuscita a perdere così tanto peso.

Affidandosi alle mani del famoso Dottor Nowzaradan ha portato a casa questo incredibile traguardo.

Il noto volto del programma è riuscito nella difficile missioni, portando a termine anche questo caso. Sono tanti i pazienti che il medico iraniano, naturalizzato statunitense, ha salvato da un sovrappeso incredibile, tanto da metterne pesantemente in pericolo l’esistenza. In questo caso ha dato una nuova vita a Paula che grazie a lui è passata da 265 kg a 100 per poi portare avanti da sola questo percorso.

“Vite al limite”: la storia di Paula, continua il suo percorso e arriva a 65 kg

Dopo i 12 mesi passati al fianco di Nowzaradan, Paula ha perso molto peso conquistando i 100 kg. Tuttavia non si è accontenta portando avanti il suo processo di dimagrimento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Maneskin nella bufera, Giorgia Soleri l’ha fatta grossa stavolta: comportamento inaccettabile, fan in rivolta

Seguito le dritte dell’esperto, tra alimentazione e movimento, è arrivata a pesare 65 kg, ritrovando la serenità e liberandosi per sempre dell’obesità. Detto addio al junk food, ha ritrovato se stessa, costruendosi una nuova vita: da un nuovo lavoro, a una vacanza rilassante, ha vissuto emozioni ormai dimenticate.

Questa è solo una delle tante storie di successo raccontate dal programma, molto amato dal pubblico. Prodotto nel 2012, per un totale di 119 puntante, ha tenuto incollati gli spettatori agli schermi, facendogli fare il tifo per i protagonisti nella loro lotta contro il sovrappeso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Posso resistere a tutto, tranne…”, Mercedesz bagno bollente in piscina: dal costume straborda tutto. E’ scoppiata l’estate – FOTO

Dopo questa esperienza cambiano per sempre vita facendo entrare le corrette abitudini alimentari nella loro quotidianità come nel caso di Paula. Arrivata a un peso estremo, tanto che non riusciva più a muoversi, ha affrontato questo difficile percorso riuscendoci al meglio.