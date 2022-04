Abbigliamento, 3 segreti di moda di cui non potrai più fare a meno – VIDEO

Scopriamo insieme tre trucchetti di moda, che conferiranno ai tuoi outfit un tocco decisamente più glamour: una volta provati, non ne potrete più fare a meno!

Il primo segreto di stile riguarda il cappotto: esiste una modalità molto più ordinata di fare il nodo a questo indumento, rispetto a quella classica che tutti conosciamo.

Realizzare un perfetto nodo al vostro cappotto è semplicissimo: vi basterà girare il laccio intorno alla mano e successivamente rimuoverla, in modo da creare un’apertura tondeggiante nella quale far passare in seguito l’altro lembo.

Tirate poi le due estremità, in modo che il nodo si blocchi, e sistematele verso il basso o come più preferite: il risultato finale sarà decisamente cool, per uno stile che non teme rivali.

Il secondo segreto di moda, invece, riguarda i maglioni larghi: quante volte vi è capitato di voler infilare questo indumento all’interno di una gonna stretta, per poi accorgervi di aver combinato un pasticcio? Oggi scoprirete la soluzione…

Vi basterà utilizzare un paio di leggings stile ciclista sotto alla gonna, in modo da tenere il maglione sempre fermo, ordinato e sistemato: questa chicca vi permetterà anche di avere un “effetto pancia piatta”, dato proprio dall’elastico dei pantaloncini.

Tre consigli di stile: la soluzione a tutti i vostri problemi…

Quante volte, invece, avreste voluto utilizzare un maxi maglione come vestito, per poi accorgervi che era troppo corto da poter utilizzare senza i pantaloni? Anche a questo disagio esiste una valida soluzione…

Vi basterà prendere una camicia e infilarla dal basso, per poi chiudere soltanto gli ultimi tre bottoncini: annodate successivamente le maniche e infilatele all’interno.

Appena tirerete giù il maglione, vedrete che i centimetri di pelle precedentemente scoperti, saranno avvolti dalla parte finale della camicia: una chicca super chic, oltre che comoda, semplice e funzionale.

