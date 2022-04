Amici è un programma che fa impazzire tutti. Grazie a questo talent è possibile infatti riunire la famiglia tutta insieme sul divano.

Il successo di questo si deve a tante cose: alla professionalità indiscussa di Maria De Filippi, ai professionisti che lavorano al programma e ai talenti che ogni anno arrivano e mettono in mostra le loro passioni e i loro sogni.

Arrivare al Serale è per tutti i ragazzi un momento unico ed indimenticabile e per quelli che dopo tanti mesi di sacrificio, ci riescono è un sogno che diventa realtà. Quest’anno le squadre sono tre e sono divise con a capo i professori che nei mesi precedenti, hanno scelto e seguito i loro allievi. Zerbi-Celentano è la prima coppia di prof, Cuccarini-Todaro la seconda ed infine Pettinelli-Peparini. In ogni puntata, inevitabilmente nascono delle incomprensioni tra i professori, che cercano di mettere in luce i talenti della propria squadra e per vincere la sfida, fanno di tutto per screditare gli avversari. Rudy Zerbi, tra i volti protagonisti ormai da anni del programma, lancia molti guanti di sfida ai ragazzi delle altre squadre per aggiudicarsi il punto. Nelle ultime puntate, sono partiti per divertire il pubblico, anche sfide tra professori, soprattutto tra Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro.

Stefano De Martino giudica la performance di Zerbi

Nella quinta puntata del Serale, Zerbi e Celentano si sono esibiti su alcuni classici con lo scopo di vincere la sfida e divertire tutti. Zerbi, ha interpretato uno dei Village People e per la prima volta si è aggiudicato la vittoria, nonostante l’evidente bravura degli avversari, ovvero Cuccarini-Todaro.

I giudici, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, come sempre giudicano le esibizioni non solo dei ragazzi ma anche dei professori. De Martino dopo la performance originale di Rudy Zerbi, non è riuscito a trattenere la risata, esprimendo a voce alta il suo parere: “Può ricevere l’accompagnamento, ci sono tutte le carte in regole”.

