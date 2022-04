Antonino Spinalbese è diventato noto al pubblico italiano per la sua storia d’amore con Belen Rodriguez.

Il giovane ha 27 anni e nella città nella quale vive, ovvero Milano, lavora come fotografo e hair stylist. Antonino è stato per diverso tempo al centro dell’attenzione mediatica vista la sua relazione con Belen, i due si sono innamorati e hanno vissuto insieme molti momenti felici.

Quello tra Antonino e Belen sembrava un amore da favola, intenso e passione. Dopo diversi mesi di relazione, hanno anche deciso di avere una bambina e il loro desiderio è stato esaudito: nella loro vita, è arrivata la piccola Luna e ha regalato a Belen, la gioia di diventare mamma per la seconda volta e ad Antonino l’emozione di essere papà. Non è trascorso molto tempo però, dopo la nascita della bimba, all’arrivo di una notizia che, se per molti è stata scontata, per altri ha rappresentato un vero e proprio schock: Antonino e Belen si sono lasciati, ma nonostante questo però, continuano attraverso le loro vite separate, a dedicarsi anima e cuore a Luna, per assicurarle una costante serenità.

Antonino Spinalbese a Storie Italiane: “Sono malato”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Letizia di Spagna si ferma, accade l’inaspettato: retroscena sbalorditivo, coinvolto il Re Felipe

Antonino è stato ospite a “Storie Italiane” e durante l’intervista di Eleonora Daniele, ha raccontato alcuni particolari della sua vita. Un video postato sui social ha permesso al programma di invitarlo per parlare con lui della sua malattia, visto che è stata una sua scelta quella di condividerla con i follower. “Ho il pancreas anziano e per diverso tempo ero alimentato con le flebo“, ha raccontato e mostrando alcuni lati del suo carattere ha confessato che si è sempre sentito forte e invincibile.

Le malattie autoimmuni sono destabilizzanti per colui che da un momento all’altro accusa dolori forti e si ritrova diagnosi sospette. Antonino ha anche parlato di quanto sia fondamentale per lui oggi mangiare sano, perché attraverso un’alimentazione corretta può gestire una vita normale. Durante l’intervista sono apparse foto insieme alla figlia Luna e in quel momento, l’emozione sul suo volto non è tardata ad arrivare: “Io respiro grazie a lei. É bellissima“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francesco Renga, dopo anni lo ammette: impossibile dimenticarla