“Un sogno che si realizza” Ballando con le stelle, c’è già il nome del primo concorrente della prossima edizione

Milly Carlucci, direttrice d’orchestra di Ballando Con Le stelle ha già sulla lista il primo nome della prossima edizione: di chi si tratta.

Da un pò di tempo a questa parte, Ballando con le stelle rappresenta la vetrina di rilancio per molti vip che hanno ancora voglia di dimostrare il loro valore in pubblico.

Milly Carlucci farebbe da chioccia a chiunque volesse mettersi in mostra con le proprie doti e far ricredere il pubblico di punta in bianco. Nel corso degli anni abbiamo visto esibirsi diversi artisti di fama sulla pista più scatenata di Rai 1.

Da Al Bano a Morgan ne abbiamo viste davvero di tutti i colori e nonostante la prossima stagione fosse ancora lontana dall’apertura ufficiale del sipario, già iniziano a circolare nomi piuttosto importanti nei corridoi dietro le quinte.

Andiamo a vedere nel dettaglio chi personaggio illustre si è fatto avanti ancor prima dell’annuncio ufficiale del nuovo cast

Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia il nuovo nome? L’indiscrezione bomba che fa sognare

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Amadeus e Giovanna Civitillo, il weekend di Pasqua è romantico: amore in riva al lago – FOTO

Non è neanche iniziata la stagione estiva che già dietro ai corridoi di Rai 1 iniziano a circolare i primi nomi del nuovo cast di Ballando con le stelle.

Milly Carlucci, la conduttrice della pista più scatenata del sabato sera in Rai già non vede l’ora di annunciare i nuovi nomi che prenderanno parte al cast per la prossima stagione. Presumibilmente il nuovo contest 2022 del valzer dei ballerini andrà in onda lontano dalla manifestazione mondiale in programma il prossimo Novembre.

Nonostante manchi un’eternità e considerati i tempi prematuri prima dell’annuncio del cast alle dipendenze della Carlucci, fa già notizia il primo nome in assoluto che inizierà a riempire la lunga lista dei partecipanti.

A tal proposito si parla della giornalista, Monica Marangoni. Un colpo a sorpresa emozionante che darebbe al mezzobusto una nuova possibilità di rinascere sotto il profilo professionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Questo è un post per adulti” Arisa si denuda completamente e si copre solo con le mani – FOTO

Di vero ancora non c’è nulla, ma non è escluso che a breve potrebbe arrivare una clamorosa ufficialità che farebbe sognare il popolo di Ballando ad occhi aperti. Restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti.