“Bella come una fata”. Nunzia De Girolamo in total white: da record FOTO

Nunzia De Girolamo, bellezza senza tempo: la nostra amata conduttrice ha pubblicato una foto sul suo profilo di Instagram che ha fatto girare la testa ai suoi fans

Nunzia De Girolamo è una delle donne più amate del momento. Nata a Benevento, ha cominciato la sua carriera fin da giovanissima: ha conquistato molto spazio in televisione nel corso degli anni, grazie al suo fascino, alla sua sensualità e ai contenuti che continua a pubblicare sui social che riescono a far girare sempre la testa ai suoi numerosi fans.

Nunzia, 46 anni, sta lavorando duramente in questo momento. Infatti, si è ritrovata alla conduzione di Ciao Maschio, il suo format che va in onda in seconda serata. Anche in questa stagione, Nunzia sta collezionando numerosi ascolti. La classe 1975, è anche opinionista per la Vita In Diretta, Stasera Italia e infine anche Piazzapulita.

Nunzia De Girolamo, bellezza senza tempo: con il total white conquista tutti

