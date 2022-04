Carolina Stramare, coniglietta pasquale da urlo: la camicetta esplode – VIDEO

Carolina Stramare si lancia negli auguri di Pasqua ai suoi fan in maniera speciale, tutto il fascino strabordante dell’ex Miss Italia

Momenti speciali per le vacanze di Pasqua di Carolina Stramare. La modella, infatti, si sta concedendo alcuni giorni di relax in una location esclusiva, a Dubai.

Come sempre, davvero impossibile rimanere indifferenti di fronte al fascino dell’ex Miss Italia. La reginetta del 2019, colei che per motivi legati alla pandemia vanta il curioso primato di Miss più ‘longeva’ prima di cedere la corona, incanta con i suoi scatti e mette in mostra eleganza e sensualità senza pari.

C’è un motivo se più di qualcuno la definisce ‘la Megan Fox italiana‘, per una certa somiglianza con la nota attrice americana e per un carico di classe e fascino provocante che non passano inosservati. Nemmeno sul web, dove la sua popolarità cresce sempre di più: Carolina ha ormai superato i 400 mila followers su Instagram, una cifra che può solo andare a crescere.

Il suo nome è oltretutto emerso spesso nel gossip degli ultimi mesi. I bene informati ritengono che ci sia in corso una liaison tra lei e l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, ma al momento non ci sono conferme.

Carolina Stramare, la visione celestiale tra i bottoni della camicetta che si aprono: curve davvero micidiali, un fascino irresistibile

Ciò che è certo, è la bellezza mozzafiato di Carolina, che non si esime dall’augurare una buona Pasqua a tutti i suoi affezionatissimi fan. E per farlo, sceglie un post in cui lasciarci davvero senza parole. Una serie di scatti e brevi video che concentrano tutto il suo fascino esplosivo.

In gonnellina rosa e camicetta a righine, sapientemente aperta, Carolina evidenzia una bellezza accecante e le solite curve da infarto. La vertiginosa scollatura strappa, naturalmente, applausi.

I fan ricambiano con slancio e con affetto agli auguri della Stramare, perdendosi nella sua bellezza infinita.