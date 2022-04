Catherine Spaak, 4 matrimoni nella sua vita: tra questi anche il grande artista. I nomi

Catherine Spaak si è sposata ben quattro volte nella sua incredibile vita: tra questi c’è anche il grande artista. Tutti i nomi.

Catherine Spaak si è spenta quest’oggi a Roma: la classe 1945 era malata da tempo. Il suo esordio nel nostro paese è avvenuto ad appena 15 anni: prese parte alla pellicola ‘Dolci inganni’ di Alberto Lattuada. L’attrice diventò ben presto un’apprezzatissima conduttrice: guidò per diversi anni la trasmissione targata Rai ‘Hareem’.

La Spaak, due anni fa, era stata colpita da un’emorragia cerebrale. I funerali, stando alla nota pubblicata dalla sua famiglia, si terranno in forma prettamente privata. La nativa di Boulogne Billancourt, nella sua vita, è stata sposata ben quattro volte: tra i nomi degli innumerevoli mariti spicca anche quello del grande artista.

Catherine Spaak quattro matrimoni nella sua vita: anche il grande artista

Catherine Spaak è morta in questa giornata di Pasqua all’età di 77 anni. Nella sua vita, la classe 1945 è stata sposata ben quattro volte. Il suo primo marito fu Fabrizio Capucci: i due si incontrarono sul set del film ‘La voglia matta’: i due ebbero anche una figlia chiamata Sabrina. Dal 1972 al 1979 è stata sposata invece con Johnny Dorelli: il nativo di Milano viene considerato come uno dei primi esponenti del jazz in Italia. Il classe 1937 ha partecipato ben 9 volte al ‘Festival di Sanremo’ vincendo due edizioni consecutive con Domenico Modugno con ‘Nel blu dipinto di blu’ e ‘Piove’. Giorgio Domenico Guidi (questo il suo vero nome) ha anche condotto la kermesse musicale nel 1990.

Dopo la relazione con il grande artista (da cui nacque anche il figlio Gabriele), la Spaak prese come marito Daniel Rey, di professione architetto. L’ultimo marito della grandissima attrice è stato infine Vladimiro Tuselli: l’unione è durata dal 2013 al 2020. Quattro matrimoni e due figli, quindi, per la grande Catherine che ha vissuto di certo una vita intensa.