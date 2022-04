La reazione pungente di Claudia Mori al ritorno sul tradimento di Adriano Celentano fa comprendere la verità sul loro allontanamento.

L’amore tra Adriano Celentano e Claudia Mori iniziava ad alimentarsi reciprocamente già dalla fine degli anni ’60. Una coppia storica quella creatasi dalla comunione dei due artisti. Uno incredibilmente poliedrico e l’altra bellissima, dal coinvolgente talento. Ma soprattutto entrambi disposti a cantare, per un lungo periodo di tempo, sulla base del loro eterno amore. Poi cos’è cambiato?

L’attrice e cantante romana ha voluto ritornare quest’oggi sul delicato argomento. Nonostante gli anni siano passati e abbiano tentato di rispondere, in primis, alle dinamiche del suo, per certi versi, altalenante passato al fianco del prolifico artista milanese, c’è ancora una questione sentimentale finora rimasta irrisolta.

Claudia Mori ritorna sul tradimento di Adriano Celentano: ammette le sue colpe

Se si ripensa alle dichiarazioni rilasciate recentemente sul flirt realmente avvenuto tra Celentano e l’attrice Ornella Muti, l’argomento tradimento sembra essere destinato a tornare in una maniera ciclica. Seppur stavolta dalla prospettiva, non più di Celentano, quanto della stessa Mori.

Si tratta della scantina scoppiata tra i due attori durante la realizzazione della celebre pellicola “Il Bisbetico Domato“. Sembra che l’attrice e produttrice discografica abbia volontariamente dichiarato di essere stata pressoché consapevole di tale situazione. Quanto delle cause che avrebbero condotto a tale relazione sul set della commedia romantica, poi divenuta un vero e proprio cult degli anni ’80.

Secondo il parere della Mori, quanto accaduto tra Adriano e Ornella non sarebbe stato destinato a durare, visto anche il continuum del loro matrimonio, ma soprattutto i due all’epoca pare stessero attraversando una fase di crisi.

La crisi di coppia sarebbe iniziata ancor prima della breve liason amorosa e del tradimento di Adriano con Ornella. E pertanto la Mori avrebbe deciso di perdonare Adriano.

La colpa pare sia stata infatti volontariamente voluta far ricadere sulla decisione di entrambi. Ossia, quella di restare lontani e guardarsi intorno. Ma, fortunatamente per i loro fan, soltanto in quel determinato periodo.