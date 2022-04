Delia Duran, il retroscena clamoroso sul GF VIP: parla una cara amica

A un mese dalla fine del “Grande Fratello Vip” spuntano delle rivelazioni su Delia Duran, a parlare è una sua cara amica

Sono stati due dei protagonisti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, hanno fatto molto parlare di loro e della loro relazione che è finita sul web ed è stata argomento di molte trasmissioni televisive.

Delia Duran e Alex Belli, entrambi concorrenti del reality di Alfonso Signorini, hanno lasciato il segno all’interno della casa più spiata d’Italia, ma c’è chi non ha visto di gran lunga alcune rivelazioni fatte dalla moglie dell’attore di Centovetrine.

Delia Duran, la rivelazione inaspettata di una sua cara amica

Durante la sua permanenza nel reality, Delia Duran ha parlato a lungo della sua sfera sentimentale e non solo delle nozze con Alex Belli. Ha fatto riferimento a diverse relazioni con altre persone dello stesso sesso e tra queste anche con Aida Yespica, tra l’altro una sua cara amica.

La showgirl venezuelana, però, ha cercato di fermare immediatamente ogni tipo di voce attraverso una dichiarazione che ha già fatto il giro del web.

Aida Yespica ha affermato attraverso un’intervista per Mio: “È un’amica che conosco da anni, non so perché ha detto quella sciocchezza. L’ho chiamata e le ho detto: “Ma sei impazzita?”. Lei mi ha risposto: “Ma sì, dai, si fa un po’ di gossip!”. Ma le ho detto che non si fa così, io sono una madre. Le ho chiesto di tenermi fuori”

Stando a quanto riporta l’amica di Delia Duran, l’ex gieffina avrebbe detto diverse bugie all’interno della casa. Inoltre, ha anche spiegato che l’amore tra Alex Belli e la modella è vero e puro.

Negli ultimi mesi, però, la situazione è sfuggita di mano a entrambi per via dei riflettori e del gossip di cui non hanno potuto fare a meno. Dunque, l’amore artistico e la tresca è stata veramente una messa in scena? A voi la risposta.