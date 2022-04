Emma Marrone condivide con i fan alcuni momenti di questo weekend speciale, ecco con chi trascorrerà la Pasqua

Qualche giorno fa aveva annunciato che sarebbe partita per scrivere un nuovo disco e che avrebbe staccato un po’ la spina per tornare più carica che mai e con tante novità.

E quale posto migliore se non la sua città del cuore? Così nel weekend di Pasqua, Emma Marrone è tornata alle origini e sui social non ha perso occasione di condividere con i fan un momento speciale passato con persone strepitose.

Emma Marrone, con chi trascorrerà la Pasqua – FOTO

Solare e con un sorriso unico, così la cantante pugliese si mostra ai fan il giorno di Pasqua. La foto che ha pubblicato sui social ha già fatto il giro del web ed ha commosso i fan che la seguono da anni e la supportano in ogni situazione.

“Natale con i tuoi, Pasqua pure. Il Salento poi anche meglio”. Ha scritto sotto al post dove appare abbracciata ai genitori, gli unici amori della sua vita.

Una miriade di like e commenti non sono mancati sotto allo scatto più tenero di Instagram e tra i tanti messaggi si legge: “Belli come il sole” e poi ancora “Che belli, la felicità della famiglia”, qualcun altro ha aggiunto: “Siete bellissimi”.

Sono passati tanti anni da quando Emma Marrone ha salutato i suoi per intraprendere il percorso della musica e realizzare il suo sogno, eppure quando può non rinuncia a tornare a casa dalla sua famiglia, quella che c’è sempre stata ed ha vissuto con lei alti e bassi.

Il primo amore non si scorda mai e la cantante pugliese lo sa bene. C’è anche qualcun altro che non potrà mai dimenticare: sono i suoi fan che da anni la sostengono e non possono fare a meno di seguirla e ammirare la sua grandiosità.