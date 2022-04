La meravigliosa conduttrice televisiva italiana Elena Santarelli si è superata con il suo ultimo post di Instagram: vediamolo insieme…

Elena è un vero schianto nella nuova foto, scattata all’interno del Jumeirah Al Naseem di Dubai: il web è fuori controllo!

Nell’immagine la bella influencer viene immortalata a figura intera, mentre posa in piedi, con la testa leggermente girata verso destra, i capelli dietro l’orecchio e gli occhi coperti da un paio di occhiali da sole: resisterle è impossibile!

Una cosa è certa: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

Nella didascalia del post, la Santarelli ha scritto: “Lovely day in Dubai” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Bella giornata a Dubai”).

Siete pronti a vedere lo scatto più esplosivo che ci sia? Tenetevi forte, perché lo spettacolo sta per iniziare…

Elena Santarelli, il suo fisico sembra scolpito del marmo… fa invidia anche alle ventenni!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Non c’è alcun dubbio: la bellissima ex modella sa sempre come stupire e sorprendere i suoi fans!

Nella foto Elena indossa un completino maglietta – pantaloncino, che ha fatto impazzire tutti i suoi seguaci: si tratta di un coordinato variopinto, che comprende una parte superiore dalla profonda scollatura a V ed un paio di shorts a vita alta… il suo stile non teme rivali!

A questo look la Santarelli ha abbinato una borsa ed un paio di sandali bassi color beige: ogni elemento dell’outfit è stato curato nei minimi dettagli!

Il post è stato bombardato dai mi piace e dai commenti. Tra questi si legge ad esempio: “Gambe sensuali, buona Pasqua!”; “La più bella”; “Elena sei bella dentro e fuori” oppure “Stupenda”.

Gli scatti della fantastica presentatrice televisiva sono come una droga per i suoi followers: non ne possono più fare a meno!