Gigi D’Alessio sta per festeggiare un traguardo molto importante della sua carriera: il cantante napoletano, nelle ultime ore, ha pubblicato un conto alla rovescia

Gigi D’Alessio è, senza ombra di dubbio, uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. Ha cominciato la sua carriera quando era davvero molto giovane, e nel corso di questi anni è riuscito a conquistare pian piano i telespettatori italiani e anche internazionali che sono davvero cresciuti e che si sono innamorati con la sua musica.

Gigi nel corso della sua carriera è riuscito a conquistare non solo per la sua musica, ma anche per il suo cuore grande. Ha vissuto tanti amori, con sua moglie Carmela che gli ha dato tre figli, con la compagna Anna Tatangelo con cui è stato per ben dieci anni della sua vita e adesso c’è Denise accanto a lui, che gli ha permesso di diventare papà per la quinta volta.

Gigi D’Alessio festeggia il traguardo più grande: l’indiscrezione sui social

Gigi proprio da poco è diventato papà, sta vivendo un periodo molto positivo della sua vita, e tra una coccola e l’altra al nuovo arrivato e Amici di Maria De Filippi che sta seguendo con estrema attenzione da quando suo figlio Luca è entrato nel programma, ha trovato anche il tempo di organizzare un grande evento.

Infatti quest’anno Gigi festeggerà 30 anni di carriera, e per l’evento ci saranno tantissimi ospiti. L’evento si terrà nella sua città natale, Napoli, a Piazza Plebiscito. Ci saranno tanti suoi amici, tra cui Fiorello che ha rivelato tutto sui social proprio la scorsa sera. Insomma, sarà una serata all’insegna della amicizia e delle emozioni. Non capita tutti i giorni di festeggiare ben 30 anni di carriera, 30 anni di successi in cui Gigi è riuscito a rimanere sempre sulla cresta dell’onda senza mai vacillare neanche per un attimo.

In tanti si chiedono se per questa occasione ci sarà anche suo figlio Luca, che per quel giorno avrà già terminato la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi.