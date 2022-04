Gratta e Vinci – New Turista per 10 Anni, la maxi vincita è avvenuta proprio lì: la città baciata dalla fortuna

Gratta e Vinci. Una città baciata dalla dea bendata. Fortunato vincitore si porta a casa un premio niente male con un tagliando della serie New Turista per 10 anni

Alzi la mano chi non ha mai sognato di ricevere improvvisamente una pioggia di denaro. In poche parole è quello che ci si augura che accada grazie all’acquisto dei tagliandi della lotteria istantanea.

In Italia sono milioni i giocatori che tutti i giorni si affidano alla fortuna e alla speranza. Il sogno è sempre lo stesso: ricevere un sostanzioso premio economico che riesca a cambiare le sorti della propria esistenza. I soldi sicuramente non fanno la felicità (come dice il famoso detto) ma inutile negare che siano fonte quantomeno di tranquillità. Sarebbero tanti i problemi risolti: debiti in sospeso svaniti nel nulla, figli sistemati e la realizzazione di qualche lusso finalmente soddisfatto. Un giocatore di una città del Nord Italia è riuscito a raccimolare un bel gruzzolo. Scopriamo come ci è riuscito.

Gratta e Vinci: fortunato vincitore del Nord Italia ha realizzato un sogno

Tra le varie tipologie di Gratta e Vinci attualmente in vendita nel nostro Paese indubbiamente vi è il Nuovo Turista per sempre.

Come funziona questo gioco? Molto semplice. Tramite l’acquisto di un ticket da 5 euro c’è la possibilità di vincere una rendita per un tempo lunghissimo: ben 20 anni.

Il tagliando presenta due giochi. Nel primo bisogna grattare la patina argentata nella sezione I TUOI NUMERI; se si trovano uno o più NUMERI VINCENTI si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Nell’eventualità in cui sotto i TUOI NUMERI troviate due volte la scritta TURISTA PER SEMPRE vi portate a casa la rendita:

Il premio è così diviso: 300mila euro subito a cui si vanno ad aggiungere 6mila al mese per 20 anni con l’aggiunta addirittura di ulteriori 100mila di bonus finale. Non male.

Nel secondo gioco basta trovare uno o più SIMBOLI FORTUNATI nell’area I TUOI SIMBOLI.

Esiste anche un’altra tipologia di Gratta e Vinci: il New Turista per 10 Anni. In questo caso se nella sezione I TUOI NUMERI si trovano una o più volte uno o più NUMERI VINCENTI si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Attenzione: con il BONUS X2 si raddoppia il premio. Se siete iù fortunati e trovate due volte la scritta TURISTA PER 10 ANNI si vince il premio massimo: 50mila euro subito, 2mila euro al mese per 10 anni e l’aggiunta di 10mila euro di bonus finale.

É proprio questo il premio che è stato registrato recentemente nella città di Brescia. Il fortunato vincitore ha trovato una bellissima sorpresa nell’uovo di Pasqua: un malloppo inaspettato!