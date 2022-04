Ilary Blasi: un ostacolo insormontabile. Davanti a lei un colosso che non si può battere

Ilary Blasi. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 14 Aprile 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Il 14 aprile è andato in onda su Rai Uno una puntata della tredicesima stagione dell’acclamata serie “Don Matteo” dal titolo “Il sacrificio della regina”. Su Rai Due abbiamo visto il film commdia “Si accettano miracoli” con Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Ana Caterina Morariu e Serena Autieri. Su Rai Tre è stato trasmesso il film drammatico “Sulla mia pelle“, conAlessandro Borghi e Jasmine Trinca che racconta la storia di Stefano Cucchi, morto a 31 anni mentre si trovava in stato di detenzione.

Su Canale 5 abbiamo una nuova puntata del reality “L’Isola dei famosi”; conduce Ilary Blasi con Vladimir Luxuria e Nicola Savino come opinionisti in studio. Su Italia 1 è andato in onda il film d’azione “Io vi troverò” conprotagonista l’attore irlandese Liam Neeson. Rete Quattro ha proposto “Dritto e rovescio”, trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da Paolo Del Debbio.

Ilary Blasi. Ascolti tv di giorno 14 Aprile 2022: chi ha vinto la gara di share?

Il vincitore della serata del 14 Aprile 2022 è Rai Uno con “Don Matteo”: davanti agli schermi ben 5.044.000 spettatori pari al 24.5% di share.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Deddy, l’annuncio: “Non mi fa dormire”. Per la prima volta non sarà solo

Anche questa settimana Ilary Blasi sfiora la vetta. “L’Isola dei Famosi” (16esima edizione) si ferma però al secondo posto con 2.394.000 spettatori pari al 16.6% di share. Non vola nemmeno il film di Rai Tre “Sulla mia pelle”, dedicato alla storia di Stefano Cucchi, poichè già ampiamente visualizzato tramite il servizio di streaming Netflix che lo ha reso disponibile a partire dal 12 settembre 2018. Ha totalizzato 465.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ilary Blasi, vi ricordate com’era agli esordi in tv? La vecchia FOTO svela il cambiamento

Scopriamo gli altri dati:

Rai Due: “Si accettano miracoli” – 731.000 spettatori pari al 3.5% di share.

Rete Quattro: “Dritto e rovescio” – 932.000 spettatori con il 5.7% di share.

Italia 1: “Io vi troverò” – 1.167.000 spettatori (5.4% di share).

La7: “Piazza Pulita” – 936.000 spettatori con uno share del 5.8%.

Nove: “Segnali dal Futuro” – 199.000 spettatori con l’1% di share.

TV8: “Conference League – Roma vs Bodo Glimt” – 1.081.000 spettatori con il 4.9% di share.

Sky Uno: “Pechino Express 9” – 306.000 spettatori pari all’1.4% di share.