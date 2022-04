Melita Toniolo non perde occasione di stupire i fan con degli scatti strepitosi: ecco cosa sta combinando in questo giorno speciale

E’ Pasqua per tutti, anche per i vip che non rinunciano a condividere con i fan alcuni momenti di questa giornata speciale, all’insegna dell’amore e della serenità.

Finalmente dopo due anni, tutto sembra essere tornato alla normalità. Così sui social spuntano foto di personaggi famosi intenti a trascorrere la festività con i propri familiari e cari. Tra questi c’è Melita Toniolo, la showgirl che per l’occasione ha sfoggiato un look strepitoso.

Melita Toniolo, impossibile resisterle: fan in estasi – FOTO

Seguita da più di un milione di follower, Melita Toniolo ha condiviso con i fan degli scatti unici dove mette in risalto tutta la sua bellezza. Anche per la showgirl è un giorno speciale e per questo ha indossato un outfit accattivante e seducente.

Un vestito corto a quadri bianco e rosso, una cinta in vita e una camicia bianca. Stivali e borsa neri che fanno da contrasto a tutto il resto.

Lo sguardo è rivolto verso qualcuno e la sua sensualità supera ogni limite. “Lei voleva essere sorpresa…così lui la chiuse in un uovo di Pasqua!”. Ironizza sotto al post che ha già fatto il giro del web.

I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento e tra i tanti si legge: “Sembri una scolaretta di un collegio femminile” e poi ancora “E beato l’uomo che trovato questa dolce sorpresa”.

Passano gli anni, cambiano le abitudini e le mode, ma Melita Toniolo saprà sempre come attirare l’attenzione dei follower che la supportano e sostengono in ogni situazione. Le sue foto sono un concentrato di energia e bellezza che nonostante il trascorrere del tempo resteranno immutabili. E’ o non è una delle donne più affascinanti sui social?