Natalia Paragoni, scollatura ‘a stelle e strisce’: “Sei troppo per gli americani” – FOTO

Natalia Paragoni scatenata e sempre più seducente in un look estremamente audace, la trasferta in USA lascia senza parole

E’ una delle influencer più amate sul web, con oltre un milione di followers su Instagram. Questo non solo grazie al suo fascino irresistibile, ma anche alla sua dolcezza che ha conquistato tutti fin dagli esordi televisivi a Uomini e Donne tre stagioni fa. Natalia Paragoni è rimasta nel cuore di tutti.

La corteggiatrice, scelta da Andrea Zelletta, ha avviato con l’ex tronista una felice storia d’amore che dura ancora oggi – si vocifera anzi che lei possa essere in dolce attesa – e che viene sostenuta con tanto affetto dai fan di entrambi. Natalia è molto benvoluta dalla community soprattutto per il racconto che ha fatto delle difficoltà affrontate nel corso della sua vita e descritte in un libro, che ha commosso tutti i lettori.

Fascino, determinazione, ma anche sensibilità e dolcezza, quello di Natalia è un mix perfetto e micidiale che raccoglie sempre più l’apprezzamento degli ammiratori. E che addirittura sbarca oltreoceano.

Natalia Paragoni, abiti ‘country’ ma praticamente inesistenti: curve in primo piano che seducono come sempre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NATALIA PARAGONI (@natyparagoni)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Che spettacolo” Karina Cascella il top non regge, décolleté esplosivo in primo piano – FOTO

Natalia, come altre celebrità del nostro paese (ad esempio, come Chiara Ferragni), in questi giorni ha deciso infatti di recarsi in California, nella contea di Palm Springs. Lì, si sta svolgendo uno dei festival musicali e artistici più importanti del mondo, il Coachella Valley Music and Arts Festival. Un festival che normalmente si svolgerebbe nell’arco di tre giorni, ma che questa volta, per ‘recuperare’ dalla pandemia, durerà fino al 24 aprile.

Natalia regala un paio di scatti da urlo, con una ruota panoramica sullo sfondo. Ma il panorama più bello è quello che ci offre lei. A parte il nuovo taglio di capelli con intriganti treccine, un look ‘country’ che colpisce subito. Minigonna di jeans, stivali e soltanto un bikini nella parte superiore del corpo. La scollatura clamorosa risalta subito all’occhio e accende la passione e la fantasia dei fan.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Fa troppo caldo” Sabrina Salerno è Miss Maglietta Bagnata: in FOTO le trasparenze illegali

“Sei troppo per gli americani, li stendi tutti“, scrive in particolare un fan. Fascino made in Italy da esportazione.